“Cobrança” inusitada: homem com chapéu de corno protesta na Câmara de Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou, de 9 a 11 de maio, uma nova edição da ação Saúde + Perto, com atendimentos do programa Saúde Itinerante Multidisciplinar Especializado em Neuropediatria e do Opera Acre, com mutirões de cirurgias de catarata e ginecológicas no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia.

Somente o Saúde Itinerante TEA atendeu 200 crianças. No entanto, o número de atendimentos ultrapassa essa marca, considerando que a ação engloba múltiplos serviços por paciente, como odontopediatria, enfermagem, terapias e regulação.

Somando-se às ações realizadas nas demais regionais, foram 840 pessoas atendidas, ultrapassando a marca de mil atendimentos. Exames de ultrassonografia também foram ofertados em Brasileia, totalizando 62 exames, inclusive para pacientes indígenas, levados até o hospital com apoio de transporte aéreo.

“Nossos pacientes vieram fazer a ultrassonografia abdominal. Quero agradecer a todo o pessoal de Brasileia, porque fomos muito bem atendidos”, disse Marivânia Manchineri, indígena de Assis Brasil, que compareceu ao local acompanhada de outros sete indígenas, entre crianças e adultos.

Moradora da zona rural de Epitaciolândia, Maria José Mota, mãe de Eduardo, de 13 anos, levou o filho pela primeira vez ao atendimento especializado e celebrou o acesso ao serviço mais próximo de casa:

“Desde pequeno eu já percebia algo estranho, mas a professora dizia que era normal. De um tempo pra cá, quando ele mudou de série, a nova professora percebeu e fez um relatório. E eu quero ver o que o médico vai me dizer. Só gratidão por realizarem a ação aqui em Brasileia. É uma bênção, porque facilita muito.”

Além de Brasileia, as cirurgias do programa Opera Acre ocorreram simultaneamente:

– No Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, com seis cirurgias ginecológicas;

– No Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, com 60 cirurgias proctológicas;

– Na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, em Rio Branco, com cinco cirurgias vasculares e dez ginecológicas;

– No Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, com 25 atendimentos;

– E no Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, com 120 procedimentos de laqueadura.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, reforça que depoimentos como o de Maria José demonstram que o Estado está no caminho certo: “Levar saúde para mais perto das pessoas não é uma tarefa fácil, mas nossa equipe tem se esforçado muito para manter essa ação conjunta, que beneficia toda a população nas regionais. Ver crianças tendo acesso a serviços de qualidade e mantendo consultas e terapias em dia é recompensador”, ressaltou.

A coordenadora do programa Saúde Itinerante, Rosemary Fernandes, lembra que a ação já possui calendário definido para contemplar todas as regionais do Estado:

“Conforme nosso calendário, em setembro iremos retornar ao Alto Acre. Estamos fazendo o caminho inverso, como nos orienta o governador e a gestão da Sesacre: ao invés de os pacientes irem até Rio Branco, levamos os profissionais até onde eles vivem, facilitando o acesso à saúde.”

Um novo olhar

Uma das pacientes que passou por cirurgia de catarata foi a aposentada Sebastiana Gomes, de 68 anos, que aproveitou para destacar a excelência do atendimento. “O atendimento foi ótimo. Eu comecei a desconfiar numa consulta, porque meus ‘olho começou a queimar’, arder… e eu disse: ‘O que é isso?’. A médica disse que era catarata.”

Sua xará, Sebastiana Mendes, de 71 anos, também celebrou a nova vida após a cirurgia. “Eu achei uma coisa muito ótima, muito útil, desde a consulta até o atendimento. A gente gastaria muito pra fazer esse processo todo, e agora a gente ganhou tudo na mão. Agradeço a Deus e a toda a equipe.”

Já o oftalmologista Rafael Silva, que integrou a ação, também expressou gratidão pelo trabalho realizado. “São dias muito corridos, muito cansativos, mas a sensação é de dever cumprido. É gratificante, porque às vezes o paciente chega cego, sem enxergar nem meu rosto, e já sai da cirurgia vendo tudo. Pra nós, é emocionante.”

