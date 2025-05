“Operações contra o tráfico apreendem 230 quilos de drogas e causam prejuízo de R$ 1,5 milhão ao crime em Rio Branco”

Em apenas quatro dias, policiais civis e militares retiraram de circulação maconha, cocaína e skunk, além de prender seis suspeitos; maior apreensão foi de 77,6 kg de maconha modificada

Uma série de operações realizadas pelas forças de segurança pública resultou na apreensão de quase 230 quilos de drogas em diferentes regiões de Rio Branco nesta semana. As ações, conduzidas por policiais civis e militares entre domingo (4) e quarta-feira (7), causaram um prejuízo estimado em mais de R$ 1,5 milhão ao crime organizado.

Entre os entorpecentes apreendidos estão maconha, cocaína e skunk (uma variedade mais potente da maconha), além de armas, dinheiro em espécie e materiais usados no preparo e embalagem das drogas. Seis pessoas foram presas em flagrante por tráfico.

Maior apreensão: 77,6 kg de skunk

A operação de maior impacto ocorreu no domingo (4), no Ramal da Castanheira, região da Vila Acre. Após receberem uma denúncia anônima, policiais do 2º Batalhão da PM invadiram uma residência na Travessa Bezerra e encontraram 77 pacotes no formato de tijolo contendo skunk, totalizando 77,6 quilos da droga. Também foram apreendidos R$ 1.200 em dinheiro e materiais usados para o tráfico. Quatro suspeitos foram detidos no local.

As demais ações ocorreram em outras partes da cidade, com apreensões menores, mas que, somadas, reforçam o impacto das operações no combate ao narcotráfico. As investigações continuam para identificar possíveis ligações entre os detidos e facções criminosas.

As apreensões representam um duro golpe no abastecimento de drogas na capital acreana, segundo avaliação das autoridades. A população tem elogiado as operações, que devem se intensificar nas próximas semanas.

