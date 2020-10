Policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) do 6° Batalhão de Polícia Militar prenderam, na tarde desta sexta-feira, 09, quatro pessoas por tráfico de drogas. As prisões ocorreram durante a “Operação Patamo”, em Cruzeiro do Sul.

Os militares foram informados que no bairro Cruzeirão estava ocorrendo a venda e consumo de drogas. As guarnições fizeram o cerco policial e conseguiram prender quatro pessoas com duas barras grande e 125 tabletes de maconha/skank, totalizando 975 gramas. Também foram apreendidos cinco trouxinhas de cocaína e materiais usados para embalar e preparar entorpecentes para a venda.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia Geral de Polícia Civil do município para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

