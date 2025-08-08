Flash
Na Câmara de Rio Branco, vereadores aprovam Moção de Aplauso à imprensa pela cobertura da Expoacre
A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou, na quinta-feira, 7, em plenário, a concessão de Moção de Aplauso aos veículos de imprensa e comunicação que realizaram a cobertura jornalística da 50ª edição da Expoacre, maior feira de negócios, cultura e agronegócio do estado.
A proposição foi apresentada pelo primeiro-secretário da Casa Legislativa, vereador Felipe Tchê (PP), e reconhece a atuação qualificada, ética e comprometida dos profissionais da imprensa durante a cobertura do evento, realizado entre os dias 26 de julho e 3 de agosto, em Rio Branco.
Segundo o parlamentar, o trabalho da imprensa foi essencial para registrar o marco histórico da 50ª edição da feira, ampliando o alcance do evento, fortalecendo a identidade regional e incentivando a valorização da cultura, do empreendedorismo e da economia acreana.
“A atuação da imprensa foi fundamental para garantir à população o acesso à informação de forma ampla, transparente e democrática. Por isso, propusemos essa homenagem coletiva, como forma de valorizar o trabalho de quem leva a notícia até as pessoas e contribui com o desenvolvimento do Acre”, destacou Felipe Tchê.
Veículos homenageados
A Moção de Aplauso contemplará 18 veículos de comunicação, entre TVs, rádios, sites e portais de notícias:
Norte TV
Líder TV
Rede Amazônica
Correio Online
Portal Acre +
Acre News
O Alto Acre
Rádio Cidade
Rádio Calçadão
Portal Acre
AC24Horas
Contilnet
Alerta Cidade
A Gazeta do Acre
TV Rio Branco
Folha do Acre
Ecos da Notícia
Secretaria Estadual de Comunicação (Secom)
Flash
Polícia Civil prende homem suspeito de abusar sexualmente da própria sobrinha
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, sob comando do delegado Luccas Vianna, prendeu nesta sexta-feira, 8, um homem de 40 anos suspeito de ter abusado sexualmente da própria sobrinha.
A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça após o recebimento de uma denúncia anônima encaminhada ao Conselho Tutelar do município. Segundo as autoridades, a informação indicava que a vítima estaria sendo violentada pelo próprio tio. A partir do relato, o Conselho acionou imediatamente a Polícia Civil, que iniciou os procedimentos investigativos.
Com base nas evidências reunidas durante a apuração dos fatos, o delegado Luccas Vianna representou pela prisão do suspeito, que foi localizada e executada com êxito pela equipe da delegacia local.
“A denúncia foi recebida com a seriedade que o caso exige. Atuamos com agilidade para preservar a integridade da vítima e garantir que o suspeito fosse responsabilizado. Casos de abuso sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, são tratados com máxima prioridade”, afirmou o delegado.
O homem foi conduzido à unidade policial e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A vítima está sendo acompanhada por órgãos de proteção e assistência social.
Flash
Brasiléia representa o Acre no Encontro Nacional Urban95 em Fortaleza
Com diálogo, troca de experiências e debates sobre políticas públicas voltadas à primeira infância. E Representando Brasileia o prefeito Carlinhos do Pelado, a Secretária Municipal de Educação, Raiza Dias, e a professora Nubete Martins, ponto focal da Urban95 no município, participam do Encontro Nacional Urban95, que acontece em Fortaleza (CE), nos dias 07 e 08.
O encontro reune representantes das 65 cidades brasileiras que compõem a rede, além de parceiros técnicos e especialistas em políticas públicas para a primeira infância.
O evento, sediado na Academia do Professor, é uma oportunidade para gestores municipais trocarem experiências, conhecerem projetos de referência e participarem de visitas técnicas a espaços urbanos transformados por iniciativas que priorizam o desenvolvimento infantil.
A programação de abertura contou com uma palestra inspiradora do pediatra e ativista Dr. Daniel Becker, que ressaltou “a importância de planejar e construir cidades sob a perspectiva das crianças”.
As delegações municipais apresentam suas iniciativas locais e participam de atividades conjuntas para fortalecer o compromisso com políticas inovadoras e inclusivas para a primeira infância.
Para o Prefeito Carlinhos do Pelado, a presença de Brasiléia neste evento é um marco. “Entre as 65 cidades participantes, temos o orgulho de dizer que Brasiléia é a única representante do Acre. Isso mostra o quanto estamos comprometidos em criar uma cidade mais acolhedora, segura e inspiradora para nossas crianças”, afirmou o gestor.
A Secretária Municipal de Educação, Raiza Dias, também destacou a relevância dessa troca de experiências .“Estar aqui é uma oportunidade única de aprender com projetos que já dão certo em outras cidades e, ao mesmo tempo, compartilhar as ações que Brasiléia vem desenvolvendo. A primeira infância é a base para todo o desenvolvimento humano, e precisamos investir de forma estratégica e contínua”, enfatizou a gestora da pasta.
O evento segue nesta sexta-feira (08), com palestras, mesas de debate e visitas a equipamentos públicos e espaços urbanos adaptados para garantir mais qualidade de vida e oportunidades às crianças e suas famílias.
Flash
Condenado a 10 anos de cadeia por tráfico é preso pela DCORE na capital
Davi Pereira foi localizado no bairro Tancredo Neves após ser condenado a mais de 10 anos de prisão
Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prenderam, na manhã desta quinta-feira (7), o foragido Davi Pereira, condenado por tráfico de drogas. Ele foi localizado no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.
A prisão foi decretada no último dia 18 de junho pela juíza Isabelle Sacramento, da 1ª Vara Criminal da capital, após a conclusão do processo que resultou em sua condenação a 10 anos, 8 meses e 10 dias de prisão.
O caso teve início no dia 16 de janeiro deste ano, quando Davi Pereira e Hélio Zelada Molina do Nascimento foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando cerca de 85 quilos de drogas — entre cocaína e maconha — em um veículo abordado na BR-364, nas proximidades da região do Santa Cecília.
Ambos foram presos em flagrante, mas liberados provisoriamente no dia seguinte. Com o avanço da ação penal e a produção das provas, os dois acabaram condenados.
Davi, que estava foragido desde a emissão do mandado, foi capturado após trabalho de investigação conduzido pela equipe da DCORE. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá a pena estabelecida pela Justiça.
