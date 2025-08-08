fbpx
Na Câmara de Rio Branco, vereadores aprovam Moção de Aplauso à imprensa pela cobertura da Expoacre

49 minutos atrás

A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou, na quinta-feira, 7, em plenário, a concessão de Moção de Aplauso aos veículos de imprensa e comunicação que realizaram a cobertura jornalística da 50ª edição da Expoacre, maior feira de negócios, cultura e agronegócio do estado.

A proposição foi apresentada pelo primeiro-secretário da Casa Legislativa, vereador Felipe Tchê (PP), e reconhece a atuação qualificada, ética e comprometida dos profissionais da imprensa durante a cobertura do evento, realizado entre os dias 26 de julho e 3 de agosto, em Rio Branco.

Segundo o parlamentar, o trabalho da imprensa foi essencial para registrar o marco histórico da 50ª edição da feira, ampliando o alcance do evento, fortalecendo a identidade regional e incentivando a valorização da cultura, do empreendedorismo e da economia acreana.

“A atuação da imprensa foi fundamental para garantir à população o acesso à informação de forma ampla, transparente e democrática. Por isso, propusemos essa homenagem coletiva, como forma de valorizar o trabalho de quem leva a notícia até as pessoas e contribui com o desenvolvimento do Acre”, destacou Felipe Tchê.

Veículos homenageados

A Moção de Aplauso contemplará 18 veículos de comunicação, entre TVs, rádios, sites e portais de notícias:

Norte TV

Líder TV

Rede Amazônica

Correio Online

Portal Acre +

Acre News

O Alto Acre

Rádio Cidade

Rádio Calçadão

Portal Acre

AC24Horas

Contilnet

Alerta Cidade

A Gazeta do Acre

TV Rio Branco

Folha do Acre

Ecos da Notícia

Secretaria Estadual de Comunicação (Secom)

Polícia Civil prende homem suspeito de abusar sexualmente da própria sobrinha

24 minutos atrás

8 de agosto de 2025

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, sob comando do delegado Luccas Vianna, prendeu nesta sexta-feira, 8, um homem de 40 anos suspeito de ter abusado sexualmente da própria sobrinha.

A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça após o recebimento de uma denúncia anônima encaminhada ao Conselho Tutelar do município. Segundo as autoridades, a informação indicava que a vítima estaria sendo violentada pelo próprio tio. A partir do relato, o Conselho acionou imediatamente a Polícia Civil, que iniciou os procedimentos investigativos.

Com base nas evidências reunidas durante a apuração dos fatos, o delegado Luccas Vianna representou pela prisão do suspeito, que foi localizada e executada com êxito pela equipe da delegacia local.

“A denúncia foi recebida com a seriedade que o caso exige. Atuamos com agilidade para preservar a integridade da vítima e garantir que o suspeito fosse responsabilizado. Casos de abuso sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, são tratados com máxima prioridade”, afirmou o delegado.

O homem foi conduzido à unidade policial e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A vítima está sendo acompanhada por órgãos de proteção e assistência social.

Brasiléia representa o Acre no Encontro Nacional Urban95 em Fortaleza

7 horas atrás

8 de agosto de 2025

Com diálogo, troca de experiências e debates sobre políticas públicas voltadas à primeira infância. E Representando Brasileia o prefeito Carlinhos do Pelado, a Secretária Municipal de Educação, Raiza Dias, e a professora Nubete Martins, ponto focal da Urban95 no município, participam do Encontro Nacional Urban95, que acontece em Fortaleza (CE), nos dias 07 e 08.

O encontro reune representantes das 65 cidades brasileiras que compõem a rede, além de parceiros técnicos e especialistas em políticas públicas para a primeira infância.

O evento, sediado na Academia do Professor, é uma oportunidade para gestores municipais trocarem experiências, conhecerem projetos de referência e participarem de visitas técnicas a espaços urbanos transformados por iniciativas que priorizam o desenvolvimento infantil.

A programação de abertura contou com uma palestra inspiradora do pediatra e ativista Dr. Daniel Becker, que ressaltou “a importância de planejar e construir cidades sob a perspectiva das crianças”.

As delegações municipais apresentam suas iniciativas locais e participam de atividades conjuntas para fortalecer o compromisso com políticas inovadoras e inclusivas para a primeira infância.

Para o Prefeito Carlinhos do Pelado, a presença de Brasiléia neste evento é um marco. “Entre as 65 cidades participantes, temos o orgulho de dizer que Brasiléia é a única representante do Acre. Isso mostra o quanto estamos comprometidos em criar uma cidade mais acolhedora, segura e inspiradora para nossas crianças”, afirmou o gestor.

A Secretária Municipal de Educação, Raiza Dias, também destacou a relevância dessa troca de experiências .“Estar aqui é uma oportunidade única de aprender com projetos que já dão certo em outras cidades e, ao mesmo tempo, compartilhar as ações que Brasiléia vem desenvolvendo. A primeira infância é a base para todo o desenvolvimento humano, e precisamos investir de forma estratégica e contínua”, enfatizou a gestora da pasta.

O evento segue nesta sexta-feira (08), com palestras, mesas de debate e visitas a equipamentos públicos e espaços urbanos adaptados para garantir mais qualidade de vida e oportunidades às crianças e suas famílias.

Condenado a 10 anos de cadeia por tráfico é preso pela DCORE na capital

18 horas atrás

7 de agosto de 2025

Davi Pereira foi localizado no bairro Tancredo Neves após ser condenado a mais de 10 anos de prisão

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prenderam, na manhã desta quinta-feira (7), o foragido Davi Pereira, condenado por tráfico de drogas. Ele foi localizado no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

A prisão foi decretada no último dia 18 de junho pela juíza Isabelle Sacramento, da 1ª Vara Criminal da capital, após a conclusão do processo que resultou em sua condenação a 10 anos, 8 meses e 10 dias de prisão.

O caso teve início no dia 16 de janeiro deste ano, quando Davi Pereira e Hélio Zelada Molina do Nascimento foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando cerca de 85 quilos de drogas — entre cocaína e maconha — em um veículo abordado na BR-364, nas proximidades da região do Santa Cecília.

Ambos foram presos em flagrante, mas liberados provisoriamente no dia seguinte. Com o avanço da ação penal e a produção das provas, os dois acabaram condenados.

Davi, que estava foragido desde a emissão do mandado, foi capturado após trabalho de investigação conduzido pela equipe da DCORE. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá a pena estabelecida pela Justiça.

