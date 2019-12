Houve redução no número de homicídios para 06, sendo que em anos anteriores já chegou a 13 mortes violentas no vale do Iaco. Os homicídios ocorridos este ano se deram, 01 em janeiro, no ramal Oriental; 02 em fevereiro – 01 no rio Iaco, colônia Centro Grande e outro na rua Remarque Queiroz (Ana Vieira); 01 em março, no ramal toco preto; 02 no mês de maio, sendo um na colônia Regeneração, Purus e outro na rua Siqueira Campos, bairro Nenê das Neves; e ainda dois homicídios considerados culposos, na travessa Otávio Aquino, situação em que um homem com problemas mentais assassinou mãe e pai dentro de casa.

A PM divulgou também a quantidade de drogas, principal produto das organizações criminosas. Foram 16 kg de maconha e mais de 02 kg de cocaína.

Para a polícia, a quantidade de armas de fogo é um número que se destaca. Durante o patrulhamento e em operações, 75 armas acabaram nas mãos dos policiais. As armas são a maioria escopeta, mas houve apreensão também revólver, pistola e armas artesanais. Material bélico que seria usado pelos criminosos para a prática delituosa.

Durante as chamadas abordagens de supeitos, o trabalho preventivo dos policiais resultou na condução de 881 pessoas à delegacia.

O total expressivo de apreensões e a redução das mortes violentas são avaliados de maneira positiva pelo Batalhão da polícia militar que tem combatido com firmeza a ação das organizações criminosas, resultando na sensação de segurança em Sena Madureira.