Uma mulher foi presa após ser flagrada com uma “cinta” de cocaína enrolada no corpo nesta terça-feira (17), durante uma abordagem do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) a um ônibus.

O ônibus abordado seguia da cidade de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco. Com a mulher, a polícia encontrou cerca de três quilos de cocaína. Segundo o delegado Rêmullo Diniz, ao todo, as 36 pessoas que estavam no ônibus foram abordadas.

Nágila Suely Freitas do Nascimento foi flagrada na Via Verde em frente à Delegacia da Polícia Federal e confessou que a droga seria levada da capital acreana, Rio Branco, até o Pará.

“A mulher vinha trazendo essa quantidade de droga junto ao corpo em sacos plásticos e fita adesiva. Depois que foi localizado o entorpecente, nós pedimos o apoio do canil, que verificou todas as bagagens do ônibus, mas só foi encontrada essa droga que estava com ela. A mulher estava com uma passagem para o Pará, ou seja, ainda iria tentar levar essa droga no avião”, disse o delegado.