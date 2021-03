O senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu nesta terça-feira (2) com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e os comandantes das três forças armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica, para tratar do relatório setorial do Orçamento da Defesa para 2021. O relatório será elaborado pelo parlamentar acreano e prevê investimento da ordem de R$ 110,8 bilhões entre despesas obrigatórias e discricionárias.

Durante a reunião, foi apresentado ao senador um amplo panorama que abrange toda a estrutura e projetos da Defesa de 2014 até hoje. Sérgio Petecão evidenciou que o setor sofreu significante corte no orçamento neste período, fazendo com que as Forças deixassem de investir em iniciativas e tecnologias que asseguram a defesa nacional.

Segundo o senador, no que depender dele, não haverá corte no orçamento da Defesa neste ano, uma vez que Exército, Marinha e Aeronáutica desempenham um papel importante em todo o país, sobretudo, na região Amazônica.

“Tenho evidenciado que as Forças Armadas, com destaque ao Exército Brasileiro, sempre estiveram intensamente presentes na região Amazônica”, disse o senador, destacando os Pelotões de fronteira nos municípios isolados e próximos à fronteira. “Em situações de calamidade, desastres naturais e garantia da Lei e da Ordem, a presença das Forças Armadas é fundamental”, disse Petecão.

Na oportunidade, o senador solicitou que o ministro, juntamente com os comandantes das respectivas Forças, inicie estudos de viabilidade para que seja instalado no município de Jordão uma unidade de Pelotão de fronteira.

“Sempre que vou a Jordão, recebo este pedido. Atualmente, contamos com o apoio dos Pelotões em Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo, Assis Brasil e Epitaciolândia. Certamente, incrementamos muito a segurança de nossa fronteira e o desenvolvimento da região quando incluirmos Jordão nesta lista” comentou Petecão.

O orçamento da Defesa inclui projetos que vão desde a proteção da fronteira brasileira, incluindo o Acre, a Amazônia Azul, que representa 3,5 milhões de quilômetros quadrados (km2) de espaço marítimo.

Por Fabrício Fernandes

