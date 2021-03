Buscando novas alternativas para acelerar o processo de vacinação, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, juntamente com o presidente do CNPG, Fabiano Dallazen, e as procuradoras-gerais de Justiça do Amapá, Ivana Cei; e do Piauí, Carmelina Moura, visitou nesta terça-feira, 2, em Brasília (DF), a empresa responsável pela produção do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) da vacina russa Sputnik V.

Diante da pouca quantidade de vacinas contra a Covid-19 disponível e do surgimento de novas variantes do vírus, o MPAC discute alternativas para acelerar o processo de vacinação. A visita também contou com uma comitiva de governadores de Estado, técnicos do Ministério da Saúde, parlamentares e representantes da Embaixada da Rússia estreunidos, em Brasília.

Na União Química Farmacêutica Nacional S/A foi discutida a capacidade da empresa de produzir a vacina Sputnik em larga escala, e com isso, ampliar o ritmo de vacinação.

Além de conhecer a capacidade operacional e de transferência de tecnologia da empresa, o grupo debateu o Plano Nacional de Vacinação e a aquisição de vacinas diretamente por estados e municípios.

O convite ao CNPG foi feito pelo governador do Piauí, Wellington Dias, durante sua participação na última reunião do colegiado, dia 24 de fevereiro.

O MPAC tem encampado uma grande luta contra a pandemia no estado. A chefe da instituição tem criado grupos de trabalho e um gabinete de crise específico para atuar no combate ao coronavírus . Diversas campanhas vem sendo desenvolvidas pela instituição e têm ganhado força para ajudar a população nesse momento.

Com informações do CNPG, Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC

