Os benefícios da energia solar para escapar das contas de luz com valores exorbitantes

Energia solar tem se tornado um dos principais investimentos para economia a longo prazo, com todo equipamento instalado em uma residência, o valor de uma fatura no boleto de uma conta de luz poderá ser reduzida a R$: 00,00 dependendo da quantidade de placas solares que estão em exercício e a quantidade de equipamentos presentes na residência.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estima que, até 2024, mais de um milhão de consumidores devem migrar para o sistema na tentativa de economizar uma graninha no final do mês. Neste mês de setembro, os boletos de energia chegaram com valores gritantes devido a crise hídrica no Brasil, alguns talões chegaram a custar R$: 1,04 por KWh com impostos e bandeira vermelha embutida. Em alguns municípios do Acre, já é notória a presença de placas solares sobre o teto de algumas casas e comércios.

O que é crise Hídrica?

Crise Hídrica é a falta de água nos reservatórios espalhados pelo Brasil, usado não só para abastecer a população, mas para gerar energia através das usinas Hidrelétricas que foram instaladas dentro dos reservatórios.

Mais de 60% da energia no Brasil é produzida através das usinas Hidrelétricas que dependem da agua para seu funcionamento adequado, se o nível de água de um reservatório onde se localiza uma usina estiver baixa, a usina não conseguirá trabalhar na sua frequência total e não terá como alimentar toda a população com a energia suficiente para cada residência.

De forma geral e a longo prazo, a energia solar tem resultados satisfatório se for comparado com o valor de uma conta de luz com suas bandeirinhas, os cálculos, quando colocado no bico da caneta, podem considerado como um grande investimento tendo em vista o valor que é pago em uma conta de energia antes da implantação das placas e o valor da conta após a implantação das placas de energia solar.