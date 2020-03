Operação da Polícia Civil do Alto Acre prende criminosos com arma e munição no Rio Acre

Um trabalho investigativo realizado por agentes da Polícia Civil de Brasiléia, foi possível deter um quarteto que planejou levar armas e munição que seria usada por grupos criminosos no estado do Acre.

Foi descoberto que esse grupo iria usar o rio Acre até Plácido de Castro, saindo de Brasiléia por volta das 15 horas de segunda-feira (9). Eles passariam por Xapuri e desceriam até a fronteira com a Bolívia pela cidade de Plácido de Castro.

Uma grande equipe foi formada por agentes de Brasiléia, Epitaciolândia e de Xapuri, além da Polícia Penal, onde montaram uma ‘campana’ para surpreender e deter o quarteto. Toda ação aconteceu já na madrugada desta terça-feira, dia 10, quando foram surpreendidos e abordados.

Segundo o delegado Sérgio Lopes, todos os detidos tem pendencias pela justiça do Acre por diversos crimes, inclusive dois são foragidos do presídio estadual Francisco de Oliveira Conde (FOC), localizado na Capital acreana.

No momento da abordagem surpresa já em Xapuri, foram encontrados com os quatro, uma pistola de groso calibre, munição e um pente de fuzil, também com munição. Os agentes acreditam que no momento da abordagem, eles teriam jogado a arma dentro do rio.

Outra equipe, com o apoio de homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para realizar uma buscar, na tentativa de localizar o fuzil. Todos os detidos foram conduzidos para a delegacia de Brasiléia, para serem ouvidos pelo delegado Sérgio Lopes, para em seguida serem transferidos para a Capital, ficando a disposição da Justiça.

