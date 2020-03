Governo do Estado, SENAC e Telessaúde oferece capacitação sobre coronavírus aos servidores da saúde de Brasileia

Por Eldson Júnior para o Jornal O Alto Acre

Uma ação mobilizada pelo Governo do Acre através da Secretaria de Estado de Saúde –SESACRE, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC e o programa Telessaúde, realizaram na terça-feira, 10, no auditório do SENAC de Brasileia, uma capacitação para profissionais da saúde do município a respeito do Novo Corona Vírus.

A atividade contou com a presença de médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogos, biomédicos, equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU e a equipe de vigilância epidemiológica de Brasiléia e Epitaciolândia.

Com objetivo de levar aos profissionais melhor informação sobre o surto do vírus que vem atingindo vários países europeus, alguns estados brasileiros e visando uma preparação caso aconteça no município.

Janildo Bezerra, diretor Geral do Hospital de Brasileia destaca a parceria visando melhor capacitação da saúde da região, “hoje estamos ofertando para os nossos servidores e para o público em geral que foram convidados, uma capacitação a respeito da doença Corona Vírus. Que é uma realidade no país, e que devemos estar preparados se acontecer casos no município. Então essa capacitação vem para fortalecer o conhecimento dos profissionais de saúde no dia a dia”, destaca Jenildo.

A Dra. Andreia Vasconcelos coordenadora do Núcleo Educação e Saúde – NEP, fala da importância da capacitação, “uma importante capacitação sobre manejo de casos da doença (Novo Corona Vírus). Essa capacitação vem a fortalecer as ações de todos os profissionais da saúde, tanto da atenção básico quanta da alta complexidade no manejo dos casos”, disse Andreia.

Para a coordenadora do SENAC de Brasiléia, Gildeia Oliveira, essa é “uma importante parceria porque o (SENAC) está ofertando o curso de técnico em enfermagem, e nós vimos nessa capacitação (…) uma oportunidade para nossos alunos, como tratase de prevenção nessa primeira disciplina por tratar de uma atualidade, não só para os alunos mais para toda a população”, destaca a coordenadora.

Esteve presente o diretor geral Jenildo Bezerra, Gerente de Assistência Joelma Pontes, Dra. Andreia Vasconcelos coordenadora do Núcleo Educação e Saúde – NEP e a coordenadora do SENAC Brasiléia Gildeia Oliveira, além dos profissionais de saúde e comunidade em geral.

O que é o Novo Coronavírus

Os coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo (serve diretamente para a síntese proteica), conhecidos desde meados dos anos 1960. Pertencem à subfamília taxonómica Orthocoronavirinae da família Coronaviridae, da ordem Nidovirales.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida. Eles são uma causa comum de infecções respiratórias brandas a moderadas de curta duração. Entre os coronavírus encontra-se também o vírus causador da forma de pneumonia atípica grave conhecida por SARS.

