Prefeitura de Epitaciolândia leva atendimentos médicos à Comunidade Terra Alta na 116ª edição do Programa Saúde na Comunidade

A Prefeitura de Epitaciolândia realizou neste sábado, 16 de agosto, a 116ª edição do Programa Saúde na Comunidade, desta vez na Comunidade Terra Alta, levando cidadania e acesso a serviços de saúde para os moradores da região.

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Sérgio Mesquita, esteve presente durante a ação, que disponibilizou mais de 10 serviços de saúde, garantindo atendimento e cuidado às famílias que vivem na área rural do município.

Entre os serviços ofertados, os moradores tiveram acesso a atendimentos especializados em Ortopedia, Infectologia, Pediatria e Psiquiatria, além de consultas médicas gerais, vacinação, exames laboratoriais, orientação nutricional, entrega de medicamentos, aferição de pressão arterial, testes rápidos e outros serviços essenciais.

De acordo com o prefeito Sérgio Lopes, o programa tem se consolidado como uma das principais iniciativas da gestão para levar saúde e dignidade às comunidades rurais.

“Estamos cumprindo nosso compromisso de cuidar das pessoas em todos os cantos do município. O Saúde na Comunidade aproxima os serviços da população, reduzindo distâncias e garantindo atendimento de qualidade para quem mais precisa”, destacou o gestor.

O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, ressaltou a importância da continuidade do programa, que já ultrapassa a marca de uma centena de edições.

“Cada ação representa mais qualidade de vida e mais acesso a serviços que, muitas vezes, os moradores teriam dificuldade de buscar na cidade. Esse é o nosso papel: garantir que todos tenham direito à saúde”, afirmou.

O Programa Saúde na Comunidade já se tornou referência em Epitaciolândia, atendendo comunidades rurais com frequência e eficiência. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em levar políticas públicas de saúde para além do centro urbano, valorizando os produtores e suas famílias que contribuem para o desenvolvimento da região.

