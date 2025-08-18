Extra
Prefeitura de Epitaciolândia leva atendimentos médicos à Comunidade Terra Alta na 116ª edição do Programa Saúde na Comunidade
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou neste sábado, 16 de agosto, a 116ª edição do Programa Saúde na Comunidade, desta vez na Comunidade Terra Alta, levando cidadania e acesso a serviços de saúde para os moradores da região.
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Sérgio Mesquita, esteve presente durante a ação, que disponibilizou mais de 10 serviços de saúde, garantindo atendimento e cuidado às famílias que vivem na área rural do município.
Entre os serviços ofertados, os moradores tiveram acesso a atendimentos especializados em Ortopedia, Infectologia, Pediatria e Psiquiatria, além de consultas médicas gerais, vacinação, exames laboratoriais, orientação nutricional, entrega de medicamentos, aferição de pressão arterial, testes rápidos e outros serviços essenciais.
De acordo com o prefeito Sérgio Lopes, o programa tem se consolidado como uma das principais iniciativas da gestão para levar saúde e dignidade às comunidades rurais.
“Estamos cumprindo nosso compromisso de cuidar das pessoas em todos os cantos do município. O Saúde na Comunidade aproxima os serviços da população, reduzindo distâncias e garantindo atendimento de qualidade para quem mais precisa”, destacou o gestor.
O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, ressaltou a importância da continuidade do programa, que já ultrapassa a marca de uma centena de edições.
“Cada ação representa mais qualidade de vida e mais acesso a serviços que, muitas vezes, os moradores teriam dificuldade de buscar na cidade. Esse é o nosso papel: garantir que todos tenham direito à saúde”, afirmou.
O Programa Saúde na Comunidade já se tornou referência em Epitaciolândia, atendendo comunidades rurais com frequência e eficiência. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em levar políticas públicas de saúde para além do centro urbano, valorizando os produtores e suas famílias que contribuem para o desenvolvimento da região.
Instituto de Meio Ambiente do Acre- IMAC / Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem
GOVERNDO DO ESTADO DO ACRE
Instituto de Meio Ambiente do Acre- IMAC
Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem
Antonio Marcos Martins da Silva
CPF: 812.756.176-20
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre- IMAC, a Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem, para a propriedade Fazenda Carmem, Localizada na BR 317 km 04, ramal do polo KM 08, s/n, Zona Rural, na cidade de Brasileia, Acre.
Fé e devoção movem milhares de fiéis na Romaria de Santa Raimunda do Bom Sucesso
Assis Brasil viveu, nesta sexta-feira(15), um momento de profunda fé e devoção com a tradicional Romaria de Santa Raimunda do Bom Sucesso, que reuniu mais de 6 mil pessoas ao longo dos últimos dias. Fiéis vindos do Brasil, Bolívia, Peru e até de outros países estiveram presentes para prestar homenagens, cumprir promessas e agradecer por bênçãos recebidas.
A romaria, que faz parte do calendário religioso e cultural do município, contou com testemunhos emocionantes de milagres atribuídos à intercessão de Santa Raimunda. Muitos peregrinos chegaram de carro, moto, quadriciclos e até a pé, demonstrando a força da fé e a determinação daqueles que cumprem suas promessas.
Durante toda a semana, a Paróquia local, com apoio e parceria da Prefeitura de Assis Brasil, esteve à frente da organização, garantindo estrutura e segurança para receber os romeiros. Foram montados pontos de apoio, reforço na limpeza, iluminação e suporte logístico para que todos pudessem vivenciar a celebração com tranquilidade.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância da romaria não apenas como manifestação de fé, mas também como momento de integração cultural: “Santa Raimunda é um símbolo de devoção que une comunidades de diferentes países. É uma festa que movimenta a economia, fortalece nossa cultura e, acima de tudo, alimenta a esperança do nosso povo.”
O evento reforça a identidade de Assis Brasil como um município de fé, acolhimento e hospitalidade, onde tradições são preservadas e vividas com intensidade.
VÍDEO: Casal e filho de três anos sofrem grave acidente na Variante de Xapuri
Mulher tem suspeita de lesão na coluna e criança apresenta traumatismo craniano; ambos foram transferidos para Rio Branco
Um casal e o filho de três anos sofreram um grave acidente na tarde deste sábado (16), na estrada da Variante, que liga Xapuri à BR-317. A família seguia para uma festa de aniversário quando o pneu do carro estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo, que saiu da pista, tombou e capotou.
Com o impacto, os ocupantes foram arremessados para fora do automóvel. A mãe foi encontrada no matagal, bastante ferida, enquanto a criança caiu às margens da estrada. Ambos apresentavam ferimentos graves. A mulher teve suspeita de lesão na coluna, inchaço no abdômen e relatava não sentir as pernas. Já o menino sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE).
Os dois foram levados inicialmente ao hospital de Xapuri e, em seguida, transferidos para Rio Branco em uma Unidade de Transporte Avançado (UTA), em estado que inspira cuidados. O motorista sofreu apenas escoriações leves e não corre risco.
As circunstâncias do acidente estão sendo analisadas pelas autoridades competentes, que devem emitir um laudo sobre o caso. Até o momento, não há boletim médico atualizado sobre o estado de saúde da mãe e da criança.
