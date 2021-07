Nota de pesar e falecimento

É com mais profundo pesar, que os familiares de João Baptista Maia, escrivão aposentado da Polícia Civil do Estado do Acre, comunica o seu falecimento ocorrido nesta quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, de causas naturais, na cidade de Brasiléia, localizada na fronteira do Acre.

Seu João Maia, como era conhecido, era natural de Fortaleza (CE), ao vir ao Acre para visitar seu pai, Mário Maia (in-memorian), resolveu ficar para sempre na cidade de Brasiléia, onde passou a trabalhar como escrivão na delegacia.

Casou-se com Dona Regina, com quem teve dois filhos, Clayton e Cléber que lhe presenteou com cinco netas. Seu João era querido na cidade de Brasiléia e deixa um legado de pessoa de caráter exemplar e integridade ilibada.

Segundo seus familiares, o corpo de Seu João Mais será velado em sua residência, localizada na Rua Major Salinas, ao lado da Igreja Católica de Nossa Senhora das Dores. Seu cortejo para o descanso eterno está previsto para o período da tarde desta quinta-feira, dia 22.

Familiares e amigos agradecem as orações, carinho e afeto neste momento de perca e dor.

Que descanse em paz.

João Baptista Maia

+22/12/1939

*21/07/2021