Mulher embriagada furta ambulância do Samu e colide contra árvore na capital

Os três homens que caíram dentro de um tanque de combustível em Cruzeiro do Sul (AC), nesta quinta-feira, 26, e o bombeiro militar que esteve no local, passam bem e já foram liberados do pronto-socorro do Hospital do Juruá.

Os homens, que não tiveram os nomes divulgados, e o militar Souza, que passou mal durante a retirada das vítimas no tanque, não tiveram ferimentos graves.

“Ele está bem, foi para observação no pronto-socorro e já pegou alta. Está indo para casa repousar por 3 dias”, informou o comando do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários