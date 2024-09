Justiça marca audiência de acusados pela “Chacina do Taquari”

Quase um ano após o crime que ficou conhecido como a “Chacina do Taquari”, a Justiça do Acre avança no processo. Quatro dos acusados pelo ataque que resultou em seis mortes e um ferido serão interrogados no próximo dia 17, durante uma audiência de instrução que ocorrerá no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Os réus Davidesson da Silva Oliveira, Denilson Araújo da Silva, Tony da Costa Matos e Weverton Nascimento da Rosa respondem a acusações por seis homicídios, corrupção de menores e participação em organização criminosa. Outro acusado, Ronivaldo da Silva Gomes, segue foragido e teve seu processo desmembrado.

Após a audiência, serão abertos os prazos para as alegações finais da acusação e defesa. A decisão de levar ou não os réus a júri popular será tomada pelo juiz ao fim desse procedimento.

A chacina ocorreu em 3 de novembro do ano passado, em uma casa localizada na Travessa Morada do Sol, no bairro Taquari, Rio Branco. Seis pessoas foram mortas: Adegilson Ferreira da Silva, Valdei das Graças Batista, Luan dos Santos Oliveira, Tailan Dias da Silva, Sebastião Ytalo Nascimento de Carvalho e Tiago Rodrigues da Silva.

De acordo com as investigações, o principal alvo do ataque era Adegilson Ferreira da Silva, que foi morto ao lado de Valdei. As outras vítimas acabaram sendo executadas dentro da residência durante o confronto, em um crime motivado pela disputa territorial entre facções criminosas.

