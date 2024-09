Polícia Civil do Acre visita referência nacional em investigação de desaparecidos em Minas Gerais

Boscaro teve a oportunidade de conhecer a estrutura e o funcionamento da divisão mineira, que se destaca pelo uso de tecnologia de ponta e técnicas inovadoras em casos de desaparecimentos

Na última semana, o delegado Nilton Boscaro, diretor de inteligência da Polícia Civil do Acre (PCAC) e autoridade central estadual de pessoas desaparecidas, realizou uma visita à Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida (DRPD) em Minas Gerais. A DRPD é reconhecida nacionalmente pelo seu trabalho de investigação de desaparecimentos e localização de pessoas, sendo um modelo para outras polícias civis do Brasil.

Durante a visita, Boscaro teve a oportunidade de conhecer a estrutura e o funcionamento da divisão mineira, que se destaca pelo uso de tecnologia de ponta e técnicas inovadoras em casos de desaparecimentos. Ele enfatizou a importância de ações colaborativas entre estados para o combate a esse tipo de crime.

“A troca de experiências e o aprendizado com divisões de referência como a DRPD são essenciais para aprimorarmos nossas próprias práticas investigativas e aumentarmos a eficiência na localização de pessoas desaparecidas no Acre”, afirmou Boscaro. “Estamos empenhados em implementar novas estratégias que fortaleçam o trabalho da Polícia Civil do Acre nesse setor.”

A chefe da DRPD, delegada Ingrid Estevam, ressaltou a relevância de visitas como a de Boscaro, destacando a importância do compartilhamento de informações entre as polícias civis. “Essas visitas são uma excelente oportunidade para que as polícias compartilhem experiências sobre desaparecimentos. Conhecendo cada vez mais esse fenômeno, podemos preveni-lo e combatê-lo de forma cada vez mais eficiente”, concluiu Ingrid.

A visita reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a qualificação contínua de seus quadros e a busca por soluções eficazes para enfrentar o desaparecimento de pessoas no estado.

