Governo busca liberação de recursos para continuidade das obras da Orla do Rio Acre em Brasileia

Nos próximos dias, o governo do Acre irá entregar a nova estrutura do Laboratório de Análises Clínicas da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), em Rio Branco. O espaço passou por uma completa reestruturação, com melhorias nas instalações, compra de equipamentos de última geração e retorno de exames importantes, incluindo os de alta complexidade.

A modernização do laboratório recebeu investimento de R$ 1,9 milhão em recursos federais. Com as novas aquisições, exames como os hormonais, sorológicos e de procalcitonina — usado para diagnóstico precoce de sepse (infecção generalizada) — voltam a ser realizados com maior precisão, contribuindo diretamente para o tratamento de pacientes com doenças crônicas, oncológicas e infecções graves.

O titular da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, falou sobre a importância da expansão dos serviços: “A descentralização do diagnóstico laboratorial é uma prioridade. Com a chegada de equipamentos à Fundhacre e a unidades do interior, conseguimos levar agilidade e segurança para regiões que antes dependiam de Rio Branco. Esse é o nosso foco: saúde acessível, eficiente e perto de quem mais precisa”.

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, ressaltou os ganhos com esse avanço: “É um salto histórico para a saúde pública estadual e impacta diretamente na vida de quem mais precisa. Com diagnósticos mais rápidos e precisos, conseguimos oferecer tratamentos com mais eficiência à população. É a Fundhacre progredindo, com responsabilidade, compromisso e foco no paciente”.

Exame inédito para transplantados chega ao Acre

Um dos destaques é a chegada do exame de dosagem de everolimo, medicamento utilizado para ajudar na prevenção da rejeição de rim, coração ou fígado transplantados, que será realizado pela primeira vez na rede pública estadual, de forma totalmente gratuita pelo SUS. A Fundhacre é a primeira instituição da Região Norte a oferecer o exame, essencial para a saúde e sobrevida de pacientes transplantados.

“Esse é um exame que os pacientes precisavam há muitos anos, mas até então não tínhamos condições técnicas para oferecer. Agora, além de atender aos transplantados da Fundhacre, vamos estender esse serviço a todas as UTIs do estado”, explica o biomédico Gabriel Manasfi, responsável técnico pelo laboratório.

Novos aparelhos agilizam diagnósticos na capital e no interior

Além da Fundhacre, outras unidades de saúde do estado estão recebendo reforço na estrutura laboratorial. A Sesacre, por meio da Divisão de Apoio Diagnóstico (Divoad) e da Divisão de Insumos Laboratoriais e Materiais de Radiologia (Divilara), entregou novos aparelhos para as UPAs do Segundo Distrito, Cidade do Povo e Sobral, em Rio Branco. Também na capital, no Pronto-Socorro (Huerb) foi instalada a máquina 800X1, uma das mais modernas do mercado, capaz de processar exames com mais rapidez e confiabilidade.

No interior, cidades como Assis Brasil, Xapuri, Brasileia e Senador Guiomard também receberam novos analisadores de hematologia e bioquímica, reduzindo a necessidade de enviar amostras para a capital. Em Marechal Thaumaturgo, por exemplo, o novo laboratório da unidade mista de saúde já está em funcionamento e realiza exames todos os dias.

Outros municípios também foram contemplados: Cruzeiro do Sul, com o Hospital da Criança e da Mulher, e Santa Rosa do Purus, com a unidade mista local. Em ambos os casos, os equipamentos ampliaram a capacidade de atendimento, oferecendo até 42 tipos diferentes de exames laboratoriais.

“Os novos equipamentos possibilitam realizar os exames localmente, evitando o deslocamento de amostras para a capital. Isso traz mais agilidade e eficiência para o atendimento à população”, ressalta a chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico da Sesacre, Aglanair Pascoal. Com a entrega da nova estrutura laboratorial, a rede de diagnóstico do Acre passa a contar com ainda mais tecnologia de ponta, mais exames disponíveis e mais cuidado com quem precisa, tanto na capital quanto no interior.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários