Motoristas de aplicativos fecham estrada e pedem redução de combustível e gás em (RO), acre não registrou bloqueio

Um grupo de motoristas de aplicativo bloqueou a passagem de veículos de combustível na estrada do Belmont, bairro Nacional, em Porto Velho.

O movimento é diferente do que está acontecendo em Candeias do Jamari. De acordo com o presidente da entidade que congrega motoristas de aplicativo, Thiago Teixeira, os trabalhadores pedem a redução no valor cobrado pelo combustível e gás de cozinha.

“Nós queremos uma resposta do nosso governador, porque 60% do nosso faturamento vai para abastecer os veículos”, disse. Ainda de acordo com Thiago Teixeira, no local não passa nenhum caminhão-tanque e produtos derivados de petróleo. Carros de passeio, motocicletas e caminhão com destino aos frigoríficos da região estão passando normalmente na barreira.

Acre não registrou bloqueio em rodovias durante protesto nacional de caminhoneiros

Um balanço divulgado hoje (08) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra que o Acre não registrou nenhuma manifestação ou ponto de bloqueio por caminhoneiros. Desde ontem (07), a instituição vem mapeando a situação e já registrou cerca de 170 manifestações com 53 pontos de bloqueios em 100 cidades do país.

Mais cedo, a instituição havia feito registro de bloqueios em rodovias de apenas três estados, mas o número saltou durante o dia. Na lista aparecem Rondônia, Bahia, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso.

O Ministério da Infraestrutura (MI) via redes sociais informou que bloqueios totais ou parciais haviam sido desmobilizadas. “56 ocorrências com tentativas de bloqueio total ou parcial de rodovias nas últimas horas, foram debelados”, diz trecho da publicação que completa: A @PRFBrasil está em todos os locais identificados e trabalha para garantir o livre fluxo. A previsão é de que as mobilizações acabem até a 0h de amanhã (9). Não há coordenação de qualquer entidade setorial do transporte rodoviário de cargas”.

Na pauta de protestos, os afastamentos dos ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, além do voto eletrônico impresso, auditável e com contagem pública dos votos.