Vereador Neném Almeida homenageia atletas acreanos em ato solene na Câmara de Rio Branco

Atendendo a requerimento do vereador Neném Almeida (MDB), a Câmara Municipal de Rio Branco realizou, na quinta-feira, 28, um ato solene para homenagear atletas acreanos que ajudaram a projetar o esporte local. Durante a sessão, o parlamentar fez um pronunciamento marcado por emoção e reconhecimento.

“Nada nessa vida se constrói sozinho. A minha base sempre foi o esporte. E eu quis homenagear as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Eu sou muito grato às pessoas que pegaram um catador de lixo, que estudou, passou em concurso, virou funcionário do Banco do Brasil, chegou a ser deputado e hoje é vereador. Nada disso teria sido possível sem o esporte e sem as amizades que construí nele.”

O vereador destacou ainda que a vida política é passageira, mas que as amizades ficam. “Amigo não precisa concordar com tudo; precisa ser sincero. Eu sou um sortudo, porque fiz amigos que posso visitar a qualquer hora, que chegam na minha casa e eu na deles. Amigos que estiveram ao meu lado quando eu estava certo e até quando eu estava errado, me apoiando em público e me corrigindo em particular.”

O atleta Jordiney Souza afirmou que a homenagem ficará marcado na memória de todos que estavam presentes no ato. “Hoje é um dia de muita alegria para o futebol e para o esporte acreano. Nós que estamos aqui representamos apenas uma pequena parte de muitos outros que ajudaram a construir essa história”. E acrescentou: “o esporte nos deu vitórias, mas, principalmente, nos afastou de caminhos ruins. Essa homenagem engrandece e valoriza não só a nós, mas toda uma geração.”

Jonathan Moura destacou a transformação pessoal proporcionada pelo esporte. “Abaixo de Deus, o esporte salvou a minha vida. Quando comecei, eu vendia salgado e geladinho com isopor na cabeça. O Neném olhou para mim e disse que eu iria longe. E tudo que eu conquistei, o esporte me deu”.

Disse mais: “é por isso que hoje eu dedico 30 dias do meu mês organizando um campeonato que dura apenas três dias. É a forma que encontrei de devolver o que o esporte fez por mim. Ser reconhecido aqui é mais do que gratificante, é a prova de que vale a pena acreditar.”

Já Sirnande Braga lembrou conquistas no vôlei e no futebol. “Eu nunca gostei muito de quadra, sempre fui do vôlei de praia. Mas o futebol também fez parte da minha vida e me deu grandes amigos. Em 2008, conquistei o título de melhor jogador Acre–Rondônia, um feito que até hoje me enche de orgulho. Ter essa amizade de mais de 30 anos com o Neném e estar aqui recebendo essa homenagem só engrandece a nossa história.”

O presidente da Federação Acreana de Futebol, Éder dos Santos, ressaltou o trabalho de fortalecimento da modalidade. “Hoje a federação reúne mais de 400 atletas. Em quase dois anos à frente da entidade, conseguimos elevar o nível competitivo, trazer novidades e transformar os campeonatos em verdadeiros espetáculos. Mas o que mais me emociona é saber que o esporte transforma vidas”.

Falou ainda: “o vereador Neném sempre nos apoiou, inclusive quando não tinha mandato, e isso precisa ser reconhecido. Por isso, faço aqui um pedido: tragam uma entidade esportiva para perto de vocês. Pode ser pequena ou grande, mas abracem essa causa. O esporte é fator de transformação para crianças, jovens e adultos.”

Vereadores destacam papel transformador do esporte

Durante o ato solene, os vereadores presentes ressaltaram a importância da iniciativa de Neném Almeida e o papel do esporte como ferramenta de transformação social.

O presidente da Casa, Joabe Lira, destacou a relevância da homenagem. “A Câmara cumpre hoje uma função importante ao reconhecer quem contribuiu para o esporte acreano. São trajetórias que inspiram e que mostram que o esporte é muito mais que lazer, é política pública de inclusão.”

O vereador Samir Bestene elogiou a trajetória do autor do requerimento e dos homenageados. “Neném é um exemplo de superação. Cada vez que sobe à tribuna e conta a sua história, inspira muitas pessoas. O esporte é transformador, e ver esses atletas sendo reconhecidos mostra que com pouco se faz muito. Quantos aqui dedicam dias e dias para realizar campeonatos que duram apenas três. Esse esforço precisa ser valorizado.”

Éber Machado ressaltou o caráter formador do esporte. “O esporte é um caminho de oportunidades. Muitos que estão aqui poderiam ter seguido por outras direções, mas encontraram no esporte disciplina, amizade e realização. Essa homenagem dá ainda mais sentido a esse esforço coletivo.”

O vereador Antônio Morais também reforçou a dimensão social da prática esportiva. “Mais do que competições, o esporte é prevenção. Ele afasta jovens da criminalidade, traz valores de convivência e ensina a vencer e a perder. É papel nosso, como vereadores, apoiar e fortalecer essas iniciativas.”

Para André Kamai, o reconhecimento da Câmara é um estímulo a quem luta diariamente pelo futebol acreano. “O esporte é feito de voluntariado, de quem tira do bolso, do tempo e do trabalho para organizar campeonatos e treinar jovens. Ver a Câmara abrir espaço para homenagear esses nomes é um gesto justo e necessário.”

O vereador Matheus Paiva ressaltou a valorização das histórias de vida. “Cada um dos homenageados tem uma trajetória única, de luta e superação. Essas histórias mostram que o esporte salva vidas e oferece dignidade. O Parlamento Municipal precisa estar próximo dessa realidade.”

Por fim, a vereadora Elzinha Mendonça destacou a força coletiva da homenagem. “Quando reconhecemos atletas, estamos também valorizando famílias, comunidades e toda uma geração que se inspira nesses exemplos. Essa homenagem engrandece não só o esporte, mas o nosso município.”

