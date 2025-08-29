Cotidiano
Vereador Neném Almeida homenageia atletas acreanos em ato solene na Câmara de Rio Branco
Atendendo a requerimento do vereador Neném Almeida (MDB), a Câmara Municipal de Rio Branco realizou, na quinta-feira, 28, um ato solene para homenagear atletas acreanos que ajudaram a projetar o esporte local. Durante a sessão, o parlamentar fez um pronunciamento marcado por emoção e reconhecimento.
“Nada nessa vida se constrói sozinho. A minha base sempre foi o esporte. E eu quis homenagear as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Eu sou muito grato às pessoas que pegaram um catador de lixo, que estudou, passou em concurso, virou funcionário do Banco do Brasil, chegou a ser deputado e hoje é vereador. Nada disso teria sido possível sem o esporte e sem as amizades que construí nele.”
O vereador destacou ainda que a vida política é passageira, mas que as amizades ficam. “Amigo não precisa concordar com tudo; precisa ser sincero. Eu sou um sortudo, porque fiz amigos que posso visitar a qualquer hora, que chegam na minha casa e eu na deles. Amigos que estiveram ao meu lado quando eu estava certo e até quando eu estava errado, me apoiando em público e me corrigindo em particular.”
O atleta Jordiney Souza afirmou que a homenagem ficará marcado na memória de todos que estavam presentes no ato. “Hoje é um dia de muita alegria para o futebol e para o esporte acreano. Nós que estamos aqui representamos apenas uma pequena parte de muitos outros que ajudaram a construir essa história”. E acrescentou: “o esporte nos deu vitórias, mas, principalmente, nos afastou de caminhos ruins. Essa homenagem engrandece e valoriza não só a nós, mas toda uma geração.”
Jonathan Moura destacou a transformação pessoal proporcionada pelo esporte. “Abaixo de Deus, o esporte salvou a minha vida. Quando comecei, eu vendia salgado e geladinho com isopor na cabeça. O Neném olhou para mim e disse que eu iria longe. E tudo que eu conquistei, o esporte me deu”.
Disse mais: “é por isso que hoje eu dedico 30 dias do meu mês organizando um campeonato que dura apenas três dias. É a forma que encontrei de devolver o que o esporte fez por mim. Ser reconhecido aqui é mais do que gratificante, é a prova de que vale a pena acreditar.”
Já Sirnande Braga lembrou conquistas no vôlei e no futebol. “Eu nunca gostei muito de quadra, sempre fui do vôlei de praia. Mas o futebol também fez parte da minha vida e me deu grandes amigos. Em 2008, conquistei o título de melhor jogador Acre–Rondônia, um feito que até hoje me enche de orgulho. Ter essa amizade de mais de 30 anos com o Neném e estar aqui recebendo essa homenagem só engrandece a nossa história.”
O presidente da Federação Acreana de Futebol, Éder dos Santos, ressaltou o trabalho de fortalecimento da modalidade. “Hoje a federação reúne mais de 400 atletas. Em quase dois anos à frente da entidade, conseguimos elevar o nível competitivo, trazer novidades e transformar os campeonatos em verdadeiros espetáculos. Mas o que mais me emociona é saber que o esporte transforma vidas”.
Falou ainda: “o vereador Neném sempre nos apoiou, inclusive quando não tinha mandato, e isso precisa ser reconhecido. Por isso, faço aqui um pedido: tragam uma entidade esportiva para perto de vocês. Pode ser pequena ou grande, mas abracem essa causa. O esporte é fator de transformação para crianças, jovens e adultos.”
Vereadores destacam papel transformador do esporte
Durante o ato solene, os vereadores presentes ressaltaram a importância da iniciativa de Neném Almeida e o papel do esporte como ferramenta de transformação social.
O presidente da Casa, Joabe Lira, destacou a relevância da homenagem. “A Câmara cumpre hoje uma função importante ao reconhecer quem contribuiu para o esporte acreano. São trajetórias que inspiram e que mostram que o esporte é muito mais que lazer, é política pública de inclusão.”
O vereador Samir Bestene elogiou a trajetória do autor do requerimento e dos homenageados. “Neném é um exemplo de superação. Cada vez que sobe à tribuna e conta a sua história, inspira muitas pessoas. O esporte é transformador, e ver esses atletas sendo reconhecidos mostra que com pouco se faz muito. Quantos aqui dedicam dias e dias para realizar campeonatos que duram apenas três. Esse esforço precisa ser valorizado.”
Éber Machado ressaltou o caráter formador do esporte. “O esporte é um caminho de oportunidades. Muitos que estão aqui poderiam ter seguido por outras direções, mas encontraram no esporte disciplina, amizade e realização. Essa homenagem dá ainda mais sentido a esse esforço coletivo.”
O vereador Antônio Morais também reforçou a dimensão social da prática esportiva. “Mais do que competições, o esporte é prevenção. Ele afasta jovens da criminalidade, traz valores de convivência e ensina a vencer e a perder. É papel nosso, como vereadores, apoiar e fortalecer essas iniciativas.”
Para André Kamai, o reconhecimento da Câmara é um estímulo a quem luta diariamente pelo futebol acreano. “O esporte é feito de voluntariado, de quem tira do bolso, do tempo e do trabalho para organizar campeonatos e treinar jovens. Ver a Câmara abrir espaço para homenagear esses nomes é um gesto justo e necessário.”
O vereador Matheus Paiva ressaltou a valorização das histórias de vida. “Cada um dos homenageados tem uma trajetória única, de luta e superação. Essas histórias mostram que o esporte salva vidas e oferece dignidade. O Parlamento Municipal precisa estar próximo dessa realidade.”
Por fim, a vereadora Elzinha Mendonça destacou a força coletiva da homenagem. “Quando reconhecemos atletas, estamos também valorizando famílias, comunidades e toda uma geração que se inspira nesses exemplos. Essa homenagem engrandece não só o esporte, mas o nosso município.”
Escola de Artes e Cultura Beija-flor abre mais de 100 vagas em oficinas
Entre os destaques está a oficina Introdução à Criação de Abelhas Nativas Brasileiras, ministrada por Feliphe Morais nos dias 06, 10 e 14 de setembro, das 8h às 11h, na Universidade Federal do Acre (UFAC). A atividade busca valorizar a preservação ambiental e conscientizar sobre o papel das abelhas como guardiãs da vida e do equilíbrio ecológico.
Já a oficina Tecido Acrobático (iniciante) acontece nos dias 7, 14, 21 e 28 de setembro e 5 de outubro, das 14h às 17h, conduzida por Aldemir Ferreira (Chocolate), na Usina de Arte João Donato. A proposta é proporcionar uma vivência artística que envolve corpo, movimento e expressão.
Outra oportunidade é a oficina Canto e Técnica Vocal, com Elis Craveiro, nos dias 09, 11, 16, 18 e 23 de setembro, das 18h às 20h, na Usina de Arte João Donato. A formação visa o desenvolvimento da voz como instrumento de sensibilidade e técnica.
De 09 a 13 de setembro, das 18h às 21h, na Universidade Federal do Acre (UFAC),será a vez da oficina Leitura Dramática, conduzida por Juliana Jaya, voltada para a exploração da emoção, da voz e da dramaturgia.
Encerrando a programação, em outubro e novembro, será ofertada a oficina Tecido Acrobático – nível intermediário, também com Aldemir Ferreira (Chocolate). As aulas acontecem nos dias 12, 19 e 26 de outubro e 2 e 9 de novembro, das 14h às 17h, na Usina de Arte João Donato, e são destinadas a quem já possui experiência e deseja aperfeiçoar técnicas.
Shirley Torres, coordenadora da Escola de Artes, destaca que o objetivo da ação visa alcançar dezenas de jovens nessa nova fase buscando novos públicos.
“São mais de 100 vagas abertas em oficinas que dialogam com diferentes linguagens artísticas e culturais. Nosso objetivo é abrir caminhos para que a comunidade tenha acesso a experiências que unem arte, natureza e corpo. Além disso, buscamos alcançar novos públicos com as novas temáticas, bem como manter o público que já conquistamos em oficinas que já deram certo”, conclui.
Open de Handebol Sub-14 e 18 será disputado no CIEC
Começa nesta sexta, 29, a partir das 9 horas, no CIEC, do bairro Estação, o Open Escolar de Handebol. O evento vai ser realizado pela Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) e terá 27 equipes nas categorias Sub-14 e 18, no feminino e masculino, na disputa da competição.
“Vamos promover mais um Open com um número expressivo de equipes. A FADE promove o esporte escolar durante toda a temporada”, declarou o presidente da FADE, João Renato Jácome.
Finais no domingo
A competição vai ser promovida durante todo o fim de semana e as finais serão realizadas no domingo.
“Pensamos o evento com muitas partidas. Os estudantes gostam das competições e teremos um grande evento”, comentou João Renato Jácome.
Andirá bate o Náuas de virada e assume vice-liderança do Estadual
O Andirá bateu o Náuas por 4 a 1, de virada, nesta quinta, 28, na Arena da Floresta, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual da Série B com 6 pontos. Luiz (2), Maranhão e Adriano marcaram os gols do Morcego enquanto Douglas descontou para o Náuas.
Dono do jogo
Maranhão foi o dono do jogo. O meia do Andirá fez as assistências para os gols de Luiz e conduziu o Morcego a uma vitória importante na luta por uma vaga na semifinal.
Situação complicada
O Náuas ocupa a última colocação no Estadual com três derrotas. O Cacique ainda vai enfrentar o Atlético e o Santa Cruz para fechar a participação na primeira fase.
Atlético x São Francisco
Atlético e São Francisco fecham no sábado, 30, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. Quem vencer dará um passo decisivo para chegar na semifinal da competição.
Classificação
1º Santa Cruz 7 Pts
2º Andirá 6 Pts
3º Atlético 4 Pts
4º São Francisco 3 Pts
5º Plácido de Castro 3 Pts
6º Náuas 0 Pt
