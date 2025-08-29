Escola de Artes e Cultura Beija-flor abre mais de 100 vagas em oficinas

Entre os destaques está a oficina Introdução à Criação de Abelhas Nativas Brasileiras, ministrada por Feliphe Morais nos dias 06, 10 e 14 de setembro, das 8h às 11h, na Universidade Federal do Acre (UFAC). A atividade busca valorizar a preservação ambiental e conscientizar sobre o papel das abelhas como guardiãs da vida e do equilíbrio ecológico.

Já a oficina Tecido Acrobático (iniciante) acontece nos dias 7, 14, 21 e 28 de setembro e 5 de outubro, das 14h às 17h, conduzida por Aldemir Ferreira (Chocolate), na Usina de Arte João Donato. A proposta é proporcionar uma vivência artística que envolve corpo, movimento e expressão.

Outra oportunidade é a oficina Canto e Técnica Vocal, com Elis Craveiro, nos dias 09, 11, 16, 18 e 23 de setembro, das 18h às 20h, na Usina de Arte João Donato. A formação visa o desenvolvimento da voz como instrumento de sensibilidade e técnica.

De 09 a 13 de setembro, das 18h às 21h, na Universidade Federal do Acre (UFAC),será a vez da oficina Leitura Dramática, conduzida por Juliana Jaya, voltada para a exploração da emoção, da voz e da dramaturgia.

Encerrando a programação, em outubro e novembro, será ofertada a oficina Tecido Acrobático – nível intermediário, também com Aldemir Ferreira (Chocolate). As aulas acontecem nos dias 12, 19 e 26 de outubro e 2 e 9 de novembro, das 14h às 17h, na Usina de Arte João Donato, e são destinadas a quem já possui experiência e deseja aperfeiçoar técnicas.

Shirley Torres, coordenadora da Escola de Artes, destaca que o objetivo da ação visa alcançar dezenas de jovens nessa nova fase buscando novos públicos.

“São mais de 100 vagas abertas em oficinas que dialogam com diferentes linguagens artísticas e culturais. Nosso objetivo é abrir caminhos para que a comunidade tenha acesso a experiências que unem arte, natureza e corpo. Além disso, buscamos alcançar novos públicos com as novas temáticas, bem como manter o público que já conquistamos em oficinas que já deram certo”, conclui.

