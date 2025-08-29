fbpx
Cotidiano

Open de Handebol Sub-14 e 18 será disputado no CIEC

14 minutos atrás

Foto Manoel Façanha: Equipes de tradição no handebol escolar estão confirmadas no Open

Começa nesta sexta, 29, a partir das 9 horas, no CIEC, do bairro Estação, o Open Escolar de Handebol. O evento vai ser realizado pela Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) e terá 27 equipes nas categorias Sub-14 e 18, no feminino e masculino, na disputa da competição.

“Vamos promover mais um Open com um número expressivo de equipes. A FADE promove o esporte escolar durante toda a temporada”, declarou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Finais no domingo

A competição vai ser promovida durante todo o fim de semana e as finais serão realizadas no domingo.

“Pensamos o evento com muitas partidas. Os estudantes gostam das competições e teremos um grande evento”, comentou João Renato Jácome.

Cotidiano

Andirá bate o Náuas de virada e assume vice-liderança do Estadual

16 minutos atrás

29 de agosto de 2025

Foto Sueli Rodrigues: O meia Maranhão (8) teve uma atuação decisiva contra o Náuas

O Andirá bateu o Náuas por 4 a 1, de virada, nesta quinta, 28, na Arena da Floresta, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual da Série B com 6 pontos. Luiz (2), Maranhão e Adriano marcaram os gols do Morcego enquanto Douglas descontou para o Náuas.

Dono do jogo

Maranhão foi o dono do jogo. O meia do Andirá fez as assistências para os gols de Luiz e conduziu o Morcego a uma vitória importante na luta por uma vaga na semifinal.

Situação complicada

O Náuas ocupa a última colocação no Estadual com três derrotas. O Cacique ainda vai enfrentar o Atlético e o Santa Cruz para fechar a participação na primeira fase.

Atlético x São Francisco

Atlético e São Francisco fecham no sábado, 30, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. Quem vencer dará um passo decisivo para chegar na semifinal da competição.

Classificação

1º Santa Cruz 7 Pts

2º Andirá 6 Pts

3º Atlético 4 Pts

4º São Francisco 3 Pts

5º Plácido de Castro 3 Pts

6º Náuas 0 Pt

Cotidiano

Fafs vai promover Seletiva para definir 3ª equipe da Copa Norte

17 minutos atrás

29 de agosto de 2025

Foto João Valente: Futsal acreano ganha mais um torneio importante na temporada

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) decidiu realizar uma Seletiva para definir a terceira equipe do Estado na disputa da Copa Norte. A competição será disputada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.

“Essa é a maneira mais justa de definirmos a última vaga. Estamos criando uma excelente oportunidade para todas as equipes e estamos com as inscrições abertas”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Brasileia e Campo Grande

Os times do Brasileia e do Campo Grande foram convidados para disputar a Copa Norte. Brasileia não respondeu o documento enviado pela Fafs e o Campo Grande tem um impedimento por causa da documentação.

Corinthians e Flu da Bahia

Corinthians e Fluminense da Bahia são as duas equipes acreanas confirmadas no torneio. O Timão acreano vai promover o torneio e o Flu da Bahia entra na competição pelo critério técnico do Estadual de 2024.

Cotidiano

Secretário e dirigente se reúnem para os últimos ajustes do Fórum Estadual

18 minutos atrás

29 de agosto de 2025

Foto PHD: Ney Amorim e João Renato Jácome fizeram uma reunião proveitosa

O secretário Extraordinário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, se reuniu com o presidente da Associação Filhos do Rei (Asdefir), João Renato Jácome, nessa quinta, 28, na Arena da Floresta, para definir os últimos detalhes para a realização do Fórum Estadual de Formação Esportiva. O evento será realizado no dia 17 de setembro, na Uninorte, e vai ter como palestrantes Lars Grael, Magic Paula, André Heller e Emerson Appel.

“Foi uma reunião necessária e proveitosa. Precisamos ampliar a mobilização para este evento. Os dirigentes, professores e atletas terão uma excelente oportunidade de ampliar a atuação a partir do Fórum”, comentou João Renato Jácome.

Parceria com escolar

Segundo João Renato Jácome outro ponto importante da reunião foi a ampliação da parceria entre a secretaria e a Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE).

“Estamos cada vez ampliando as ações da FADE e ter o Estado como parceiro nas ações é fundamental”, declarou o dirigente.

