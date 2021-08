Moradores passam momentos de pânico devido queimada irregular em Epitaciolândia

Uma queimada que teve início por volta das 17h30 desta quinta-feira, dia 26, deixou moradores do Bairro da Glória em pânico, após as chamas terem chegado perto de algumas casas com ajuda de fortes ventos que anunciava a chegada da frente fria.

Não se sabe quem iniciou, mas só se sabe que o mato seco devido a forte estiagem, se espalhou rápido pela região próximo ao antigo aeroporto. Com um contingente pequeno e que está atendo para muitas ocorrências, a equipe do Corpo de Bombeiros praticamente não deu conta.

Enquanto a cidade de Xapuri, distante cerca de 75km da fronteira recebia a forte chuva, Epitaciolândia agonizava com o fogo. Somente após algumas horas, as chamas foram diminuindo para alívio dos moradores. Muitos vídeos feitos por celular, registraram alguns dos momentos de tensão.

Por volta das 4h20 da madrugada desta sexta-feira, dia 27, uma chuva caiu na fronteira, para alívio de muitos. As autoridades policiais estão investigando para tentar chegar a(s) pessoa(s) que ateou fogo nas proximidades do bairro para que seja responsabilizado.

Veja imagens em vídeo.