Justiça do Acre condena a mais de 40 anos quadrilha envolvida em assalto a joalheria em Cobija

O assalto ocorreu no dia 3 de março do ano passado e alguns dos criminosos foram presos no mesmo dia. No dia 4 do mesmo mês, a Polícia Civil da cidade de Brasiléia, interior do Acre, apreendeu dez quilos de dinamites na casa de um dos suspeitos. Os explosivos estavam em Cobija, na Bolívia, cidade vizinha de Brasiléia.