Mais de 200 mil acreanos ainda não se vacinaram contra a Covid

Mesmo com a campanha de vacinação em andamento, dados do governo do Acre, divulgados na Rede Amazônica, mostram que no Acre cerca de 200 mil pessoas ainda não se imunizaram com nenhuma das doses contra Covid-19.

De acordo com os números, 100 mil adultos acima dos 18 anos ainda não receberam nenhuma das doses, o restante, são jovens com 12 anos ou mais, que não procuraram as unidades de saúde em busca do imunizante. Os dados são referentes aos 22 municípios acreanos.

Um balanço recente da Secretaria de Saúde de Rio Branco mostra que 65.750 pessoas acima dos 12 anos ainda não procuraram as unidades de saúde para tomar a primeira dose da vacina contra Covid-19. Além disso, outros 7,5 mil estão com a segunda dose atrasada.

Segundo informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 842.183 doses de vacinas e foram aplicadas 637.988 doses na população. Das doses, 448.940 pessoas tomaram a primeira dose, 177.720 a segunda e 11.328 a dose única. Rio Branco aplicou 302,4 mil doses e Cruzeiro do Sul 83,2 mil.