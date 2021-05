Monitorado é preso com 6 kg de maconha em “casa-cofre” em bairro da Capital acreana

POR ITHAMAR SOUZA

Um monitorado por tornozeleira eletrônica, que não teve o nome revelado, foi preso acusado de tráfico de drogas no final da tarde deste sábado (29), em uma residência localizada na rua Virgílio Caetano, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais miliares do Tático do 2° Batalhão, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina, quando recebeu uma denúncia anônima informando que em uma residência estava sendo usada para guardar a droga e que todo entorpecente estava enterrado nos fundos terreno dessa casa.

De posse da denúncia, os militares do Tático foram até o local averiguar a situação e realizaram um cerco policial. Os PMs conseguiram entrar dentro da residência, mas nada foi encontrado. Na revista pelo terreno, os policiais encontraram a droga enterrada que pesou 6 kg de maconha ainda em forma de “tijolo”.

Diante dos fatos, o monitorado foi encaminhado juntamente com entorpecentes à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.