Acre registra duas mortes e 271 casos de infecção por coronavírus neste domingo

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), foram registrados 271 casos de infecção por coronavírus neste domingo (30). O número de infectados saltou de 82.207 para 82.478 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 219.459 notificações de contaminação pela doença, sendo que 136.897 casos foram descartados e 84 exames de RT-PCR seguem aguardando análise laboratorial. Pelo menos 73.904 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 133 pessoas seguiam internadas.

Mais 2 notificações de óbitos foram registradas neste domingo, sendo 1 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.659 em todo o estado.