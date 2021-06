Em Cruzeiro do Sul, Alan Rick visita entidades sociais e confirma destinação de emendas

O deputado federal Alan Rick (DEM) cumpriu extensa agenda no município de Cruzeiro do Sul entre os dias 27 e 29 de maio. O parlamentar iniciou as atividades visitando as entidades que desenvolvem importante trabalho social na cidade. A primeira agenda foi na Associação de Pais e Amigos dos Dependentes Químicos (Apadeq), que é uma das entidades beneficiadas com emenda do deputado no valor de R$ 3 milhões para a área social.

“A Apadeq estará sendo contemplada com uma caminhonete e equipamentos como computadores, impressoras e mobiliário. Estamos trabalhando para que no máximo em 60 dias todos esses itens sejam entregues ao local”, disse Alan Rick.

O deputado também visitou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Atualmente, cerca de 250 pessoas com deficiência intelectual e deficiências múltiplas são atendidas pela APAE, entre eles cadeirantes, pessoas com paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo e outras.

“Destinei em 2018, R$ 450 mil em emenda individual para a instituição. Porém, devido à falta de algumas certidões necessárias para efetivar o recebimento desse montante, não foi possível concretizar essa parceria. Futuramente, quando toda as certidões da APAE estiverem em ordem estarei novamente ajudando a fortalecer esse belo trabalho”, falou o democrata.

De passagem pelo Lar dos Vicentinos, onde foi recebido pelas irmãs Simone e Mônica e a assistente social Liliana, o deputado destacou que o local será contemplado com uma caminhonete e equipamentos como uma TV 55’, notebook, datashow, computador, impressora e outros, fruto de emenda de R$ 200.000,00 para a área social. “Estamos trabalhando para que todos os itens sejam entregues até agosto”, frisou.

O Educandário do município também recebeu a visita de Alan Rick. Atualmente, são atendidas 150 crianças e suas famílias, chegando a 400 pessoas indiretamente. “O Educandário precisa da nossa ajuda e por isso vou destinar uma emenda de R$ 400 mil para aquisição de equipamentos e veículo e assim, fortalecer o trabalho desenvolvido pelo Educandário”.

“Também visitei a Fundação Betel, que atende crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais e físicos. Temos duas emendas direcionadas ao local. A primeira, no valor de R$ 400 mil para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes e uma caminhonete para a estruturação do local. A Casa Terapêutica Reviver também será contemplada, por meio desses recursos, de igual forma”.

A segunda emenda, que já está em fase de licitação, também é no valor de R$ 400 mil para a construção de uma piscina e área de Lazer na Casa Ester Cameli.

“Aproveito a oportunidade para reafirmar meu compromisso e apoio ao trabalho desenvolvido pela Fundação Betel. Parabenizo a Pra. Milca Oliveira, idealizadora do projeto e o Pr. Carlos Alberto, presidente da Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul, a Damares Pereira, Coordenadora da Fundação Betel, a Pra. Salete Bernardino, Diretora Executiva e em nome deles todos os colaboradores da Fundação Betel”, finalizou.