“Eu não vou colocar em risco a folha de pagamento”, diz Gladson Cameli sobre possíveis greves

João Renato Jácome

O governador Gladson Cameli se mostrou preocupado com os compromissos financeiros do estado em meio às reivindicações de reajustes salariais apresentadas pelos profissionais da saúde, segurança e educação. A sensação foi exposta em conversa com o jornalista Luciano Tavares, durante o Papo Informal, na noite desta sexta-feira, dia 28.

Além da greve dos profissionais da educação, profissionais da segurança prometem aumentar os movimentos e na saúde, haverá paralisação geral em junho. Nesta sexta, Cameli conversou com os membros do cadastro de reserva da Polícia Civil, e prometeu convoca-los ainda neste ano, caso seja possível.

“Eu não vou colocar em risco a folha de pagamento. Quando eu vejo manifestação de greve, manifestação de alguns, eu pergunto: estão preocupados com a população? Eu falo de manifestações politiqueiras. Nós temos que sempre sentar à mesa e conversar até o último momento, até quando se esgotam as condições de diálogo”, afirma Cameli.

Além disso, o governador acreano destaca que caso haja condições de atender aos pedidos dos profissionais, fará isso, mas dentro da lei. “Se eu tiver condições, e se a lei me permitir, com certeza nós vamos fazer. O que são as nossas leis? A interpretação!”, completa o chefe do Palácio Rio Branco.