Ocupação de leitos de UTI volta a subir no Brasil

Gregory Prudenciano – CNN

As taxas de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por pacientes com Covid-19 voltou a subir no Brasil. Levantamento feito mostra que agora são 18 estados brasileiros e o Distrito Federal com taxas de ocupação acima de 80%, o que coloca em alerta o sistema de Saúde.

Segundo especialistas, o crescimento na demanda por UTIs pode ser indicativo de que o país está prestes a passar por uma terceira onda de contaminações pelo novo coronavírus.

A situação mais grave é a do Mato Grosso do Sul, que chegou a ocupação de 100% dos leitos, ou seja, não há mais leitos vazios para novas internações. A situação também é bastante crítica no Sergipe, com taxa de 99,1% e em Pernambuco, que tem 98% dos leitos de UTI já ocupados.

No estado de São Paulo, a taxa de ocupação é atualmente de 81,9%, uma alta de 6,3% em ante sete dias atrás. Quando a comparação se dá com os números de 14 dias atrás, o avanço é de 14%. No ente da federação mais populoso do Brasil, 23 mil pacientes estão hospitalizados em estado grave.

Os números reforçam a necessidade de que a população mantenha os cuidados para evitar a contaminação pela Covid-19, como o distanciamento social, a higiene das mãos e o uso de máscaras de proteção.