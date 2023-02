Milan bate Torino com futebol econômico e encerra jejum

OGol

Depois de sete partidas, o Milan voltou a vencer. A equipe recebeu o Torino, nesta sexta, em San Siro e venceu por 1 a 0, com gol de Giroud, na partida que abriu a 22ª rodada do Campeonato Italiano. A vitória espanta o jejum e alivia um pouco da crise pelo time dirigido por Stefano Pioli – que chegou a ter o cargo ameaçado.

A equipe rossonera chegou aos 41 pontos e pulou para a terceira colocação da tabela. O Torino estacionou nos 30 pontos e segue na sétima colocação.

Nível fraco

No primeiro tempo, o jogo entre Milan e Torino foi fraco. O atual campeão italiano seguiu com a má fase dentro de campo. Com a bola, não conseguia propor e demonstrar intensidade. Além disso, tinha o time espaçado em campo e falhava em criar volume de jogo. Os anfitriões terminaram os primeiros quarenta e cinco minutos sem conseguir acertar uma finalização no gol adversário.

Já o Torino jogou dentro das suas limitações. Mesmo tendo mais posse de bola, não gerou tanta pressão, mas foi melhor na primeira metade. A equipe marcou no campo adversário, conseguia incomodar o Milan na saída de bola e roubava no campo de ataque. Sanabria e Miranchuk tiveram chances, mas não conseguiram abrir o placar.

Milan melhora e marca

O Milan acordou no segundo tempo. Mais presente no ataque, passou a dominar a equipe adversária. Mais organizado em campo, a equipe conseguia trocar passes no campo ofensivo e via suas peças de ataque funcionando. Theo Hernandez e Saelemakers lideravam as ações pelas laterais e sempre buscavam Giroud. O gol, aos 17 minutos, saiu dessa forma. Theo Hernandez recebeu bola na lateral e levantou na área para Olivier Giroud abrir o placar.

O gol deixou a equipe da casa mais tranquila em campo. Pouco depois, Theo Hernandez apareceu sozinho na área e quase ampliou o placar completando cruzamento de Tonali. O Torino não conseguiu aproveitar os espaços deixados pelo Milan e piorou em relação ao primeiro tempo. Não conseguia levar perigo ao gol de Tatarusanu. Com a vantagem no placar, o Milan passou a controlar a partida e manter a posse de bola, mantendo o placar até o fim dos 90 minutos.

