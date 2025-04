Menina baleada na cabeça em ataque de facção em Rio Branco deve ir para casa: ‘pode ser que ela fique com sequelas’

Maitê Valentina está internada no Into-AC e deve receber alta nesta segunda-feira. Ela é uma das vítimas de dois ataques de criminosos que ocorreram no dia 8 de março deste ano nos bairros Belo Jardim I e Santa Inês, em Rio Branco

A pequena Maitê Valentina da Costa, de 1 ano e 5 meses, que foi baleada na cabeça durante ataque de criminosos no bairro Santa Inês, em Rio Branco, no dia 8 de março deve receber alta nesta segunda-feira (14) e poderá continuar a recuperação em casa. No dia 4 de abril, ela havia sido transferida para enfermariado Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into-AC).

Segundo a família, ela levou dois tiros, um deles atravessou e saiu do outro lado da cabeça, já no segundo a bala ficou alojada no crânio. Ela precisou ficar quase um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, antes de ser transferida para a enfermaria.

Maria Luiza Pereira, mãe da menina, em conversa com a reportagem, explicou que nem os médicos sabem se a criança irá ficar com sequelas.

“Pode ser que ela fique com sequelas, mas como ela é uma criança, é mais fácil de conseguir que ela se recupere, mais fácil de ela desenvolver. Por enquanto ela está só deitada por conta dos remédios, o efeito ainda precisa passar, o que vai ser feito aos poucos”, afirmou ela.

A mãe comentou sobre a dificuldade desse momento na vida de todos da família da menina. “É muito difícil, mais difícil ainda por conta de transporte, ficar sem dormir direito e às vezes a gente tem medo de um dia tudo acontecer de novo. Não é nada fácil, além do mais, ver ela daquele jeito”, lamentou.

A família se reveza para não deixar a menina sozinha enquanto ela está no hospital, tanto de dia, quanto de noite. As duas avós e o pai dormem com a criança, enquanto a mãe fica durante o dia.

“Eu passo a tarde com ela porque eu não tenho como dormir com ela, porque tem o irmão dela de 4 meses e fica muito difícil, aí às vezes o pai dela dorme lá, às vezes alguma das avós, então as duas avós e o pai revezam”, disse.

