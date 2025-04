Câmara Municipal de Manoel Urbano emite nota de repúdio contra vídeo do ex-vereador

Ainda conforme o texto, à época, a caminhonete estava sob uso do próprio ex-vereador Cocão, então integrante da Mesa Diretora, sendo utilizada de forma pessoal

A Câmara Municipal de Manoel Urbano, por meio de seu presidente, vereador Cleyton Nogueira, divulgou neste domingo (13) uma nota de repúdio contra declarações feitas pelo ex-vereador Raimundo Cipriano, popularmente conhecido como “Cocão”, a respeito de uma caminhonete institucional da Casa Legislativa.

No vídeo, publicado nas redes sociais, o ex-parlamentar acusa a atual gestão de abandono do veículo público. No entanto, a presidência da Câmara afirma que as declarações são “irresponsáveis” e não condizem com a realidade dos fatos.

Segundo a nota, o veículo em questão foi entregue à atual administração em condições extremamente precárias, apresentando uma série de danos, como a traseira amarrada com cordas, ausência de bateria, problemas no motor de partida, ignição danificada, luzes traseiras quebradas e teto amassado. Ainda conforme o texto, à época, a caminhonete estava sob uso do próprio ex-vereador Cocão, então integrante da Mesa Diretora, sendo utilizada de forma pessoal.

A atual gestão esclarece que o veículo não está abandonado, como foi sugerido no vídeo. Ele encontra-se em processo de manutenção, estacionado em frente à “Mecânica do Francisco”, onde será totalmente recuperado para voltar a atender às necessidades administrativas da Câmara.

“Lamentamos a tentativa de distorção dos fatos por parte do ex-vereador, que opta por atacar uma gestão que preza pela responsabilidade, transparência e zelo pelo patrimônio público”, diz a nota assinada por Cleyton Nogueira.

A presidência da Câmara reforçou seu compromisso com a responsabilidade administrativa e se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais à população.

A polêmica reacende os debates sobre o uso de bens públicos por ex-membros do Legislativo e reforça a importância da fiscalização e da transparência nas gestões municipais.

