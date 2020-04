Um grupo de pelo menos 81 pessoas que tiveram contato direto e indireto com casal diagnosticado com a Covid-19, em Cruzeiro do Sul, são monitorados pela saúde do município. Deste número, 22 fizeram exames após apresentarem sintomas da doença.

“Dois dois casos positivados, pelos contatos diretos e indiretos, temos 81 pessoas sendo monitoradas. Que tiveram contato direto foram 23 pessoas, e destas fizeram exames algumas que apresentaram sintomas que foi o total de 22”, informou a secretária de saúde Juliana Pereira. ____________

Os dois primeiros casos do novo coronavírus foram confirmados no município no domingo (12), pela prefeitura e também pela assessoria da Secretaria estadual de Saúde do Acre (Sesacre).

____________ Após a confirmação dos primeiros pacientes com a doença, a prefeitura de Cruzeiro do Sul começou a fazer um levantamento de quantas pessoas tinham mantido algum tipo de contato com a família.

Na segunda-feira (13), 14 pessoas haviam sido identificadas. Nesta sexta-feira (17), a lista aumentou, segundo informou a secretária.