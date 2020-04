Em reunião com o secretário de Saúde, Alysson Bestene, entidades médicas do Acre propuseram ao Governo do Estado a distribuição de máscara para toda a população como parte do enfrentamento ao coronavírus.

A proposta foi apresentada em teleconferência nesta quinta-feira (16).

Além disso, o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato e Associação dos Médicos, pedem também a limitação de circulação de pessoas em estabelecimentos comerciais, evitando a aglomeração, além do fortalecimento da campanha de conscientização para a adoção de atitudes contra a doença.

Os participantes decidiram ainda pela realização semanal dos encontros virtuais para avaliar as ações desenvolvidas e as novas a serem adotadas.