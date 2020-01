O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou um edital para contratação de professores substitutos nas áreas de física e história com salário de quase R$ 6 mil.

As inscrições devem ser feitas presencialmente entre os dias 27 e 31 janeiro, no campus do Ifac em Tarauacá, interior do Acre.

________________ As inscrições são gratuitas. Cada área tem uma vaga disponível para contratação com carga horária de trabalho de 40 horas semanais. O professor terá direito ainda a auxílio alimentação, pré-escolar e transporte.

O candidato deve entregar em um envelope a ficha de inscrição preenchida e assinada, cópias de documentos de identificação, diploma de graduação na área que a pessoa tem interesse, currículo, documentação que comprovem as titulações informadas e comprovantes de experiência.

A ficha de inscrição pode ser encontrada no site do Ifac. O resultado das inscrições deve ser divulgado no dia 10 de fevereiro. O professor precisa, além da documentação entregue pessoalmente, enviar todos os documentos para um e-mail disponível no portal da instituição.