Veja a lista dos certames que devem ser realizados no ano que vem.

O ano de 2020 é considerado fraco em relação a quantidade de concursos públicos. Além das eleições municipais, que diminuem a quantidade de certames devido a legislação, a pandemia de coronavírus diminuiu consideravelmente os processos seletivos em empresas públicas. Desta forma, os concursos previstos para 2020 estenderam oseu prazo para 2021.

O novo concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para contratações em caráter temporário, iniciado no primeiro semestre e com inscrições suspensas em decorrência da crise de saúde, deve mesmo ser reiniciado em 2021. Acontece que a seleção já está prevista no projeto de lei do orçamento 2021, entregue na última segunda-feira, 31 de agosto, ao Congresso Nacional. O documento confirma a realização do Censo. Para isto, as contratações temporárias são indispensáveis. Por isto, um novo edital deve ser liberado, para o preenchimento de 208.695 vagas, sendo 180.557 para o cargo de recenseador, 5.462 para agente censitário municipal e 22.676 para agente censitário supervisor. Novas informações em breve.

De acordo com o órgão, a nova previsão é de que o Censo agora ocorra no período de 1 de agosto a 31 de outubro de 2021 .

IBAMA

Cresce a expectativa pela realização do novo concurso Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Após o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, confirmar que estão sendo feitos estudos para a nova seleção, a assessoria técnica da vice-presidência confirma que o assunto está em discussão entre a Casa Civil e o Ministério do Meio Ambiente. Mourão tem se posicionado publicamente sobre a necessidade de contratação deservidores para o órgão.

A expectativa é de que um novo edital seja publicado até 2021. O órgão encaminhou novo pedido de autorização para o Ministério da Economia para o preenchimento de 2.311 vagas, destinadas para as carreiras de técnico administrativo, analista administrativo e analista ambiental. “São essas agências que possuem know how para realizar a fiscalização necessária”, disse. “Não podemos ficar com 10, 12 fiscais trabalhando em um estado do tamanho do Pará ou Amazonas”, disse.

O aguardado novo concurso Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) pode finalmente ocorrer em 2021. Acontece que a seleção conta com decisão favorável por parte do Tribunal de Contas da União (TCU) desde 2019 e vem sendo defendida, inclusive, pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que considera necessário reduzir a ação de militares de atividades de fiscalização, com o reforço de pessoal próprio de órgãos como oIbama e o Incra.

MPU

Embora ainda não exista uma previsão de quando poderá ser publicado o edital do próximo concurso MPU (Ministério Público da União), uma novidade para quem pretende ingressar no órgão é que o projeto de lei do orçamento 2021, entregue ao Congresso Nacional no último dia 31 de agosto, prevê o preenchimento de 127 vagas no decorrer do próximo ano. O documento não especifica para quais cargos, nem mesmo se haverá nova seleção ou apenas convocação de remanescentes de concursos em validade, apenas especifica a previsão de recursos para novas contratações.

RECEITA FEDERAL

Quem possui ensino médio e pretende participar do próximo concurso Receita Federal pode contar com ótimas oportunidades. Acontece que o órgão aguarda parecer por parte do Ministério da Economia sobre um pedido para o preenchimento de nada menos do que 3.360 vagas no decorrer do próximo ano, sendo 1.000 destinadas somente a quem possui este nível escolar. As demais 2.360 oportunidades são para carreiras com exigência exclusivamente de superior. As remunerações iniciais dos cargos chegam a R$ 21.029.09.

