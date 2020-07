A vítima ainda conseguiu correr e se escondeu dentro de sua casa, onde pediu ajuda

ITHAMAR SOUZA

Thiago Fontes de Lima, 32 anos, foi ferido com um golpe de faca no abdômen, na tarde desta quarta-feira (29), no Parque do São Francisco, no Bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a vítima estava caminhando no parque, quando um homem não identificado se aproximou e desferiu a facada contra na altura do abdômen de Thiago.

A vítima ainda conseguiu correr e se escondeu dentro de sua casa, onde pediu ajuda. Após a ação, o bandido fugiu do local, tomando rumo ignorado. Ainda segundo informações de populares, o crime teve como motivação um possível acerto de contas.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que, após prestar os primeiros atendimentos, levou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. De acordo com os socorristas, a facada atingiu o fígado e uma parte do pulmão da vítima. O estado de saúde de Thiago é grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e tentou procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

