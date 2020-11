O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 30, o resultado final e a homologação do concurso público para a formação de cadastro de reserva do Idaf.

As vagas são destinadas a engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal. O prazo de validade do certame é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao concurso público no site www.ibade.org.br ou pelo e-mail [email protected]. E também pelos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190/3527-0583 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected].

Acre como zona livre de aftosa sem vacinação

No dia 11 de agosto, o Acre recebeu a classificação de estado como zona livre de febre aftosa sem vacinação. A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial da União.

Os novos profissionais irão atuar no fortalecimento das ações do Estado para manter o status. Uma das metas é ampliar o quadro técnico da instituição, garantindo maior alcance das ações.

Confira o edital

