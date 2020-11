Cezar Negreiros

Os partidos tradicionais e con-servadores conquistaram 14 prefeituras acreanas, num universo de 22 municípios. A vantagem numérica da atual, situação credencia escolher o novo presidente da Associação dos Municípios do Estado do Acre (Amac), sem a necessidade de apoio dos prefeitos de esquerda.

Bocalom que venceu o segundo turno na capital acreana, é candidato natural que deve colocar o seu nome para apreciação dos demais pares.

Caberá à nova direção da entidade municipalista a missão de retomar o debate das emendas parlamentares da Bancada Acreana. Os oito deputados federais e os três senadores aguardam a escolha do relator e do presidente da Comissão Mista do Orçamento (CMO) do Congresso Nacional para sentar com os novos prefeitos para discutir as emendas impositivas.

Cada parlamentar tem direito a um aporte de R$16 milhões para atender as suas bases eleitorais no próximo ano. Além da bancada do Acre contar com o direito a apresentar até 15 emendas coletivas ao Orçamento da União de 2021, mas no último encontro que tiveram com os gestores municipais, cada prefeito teve a oportunidade de apontar as suas demandas, sem a garantia que os recursos serão liberados.

Com a aprovação EC nº 100/2019, instituiu o orçamento impositivo às emendas de Bancada, as 15 emendas da Bancada será de caráter impositivo. Deverá seguir o mesmo critério dos anos Novos prefeitos devem escolher futuro presidente da Amacanteriores, quando os deputados e senadores escutavam as principais reivindicações dos gestores para que a bancada definisse o percentual destinado a cada prefeitura, com base nas demandas coletivas.

Metade desse valor é obrigatório para que seja aplicado na saúde, educação e segurança, o que restar podem ser destinado para a construção de novos postos de saúde, a aquisição de equipamentos de saúde, custeio dos serviços de saúde, tanto na rede básica (nos municípios), quanto na rede de atenção média/alta complexidade, inclusive na aquisição de veículos, maquinários, construção de praças e quadras, desde que os prefeitos estejam de pleno acordo, com a parceria.

Rateio

O Progressista emplacou o novo prefeito em dois municípios acreanos, inclusive garantiu a reeleição de mais dois prefeitos e caminha para conquistar o principal colégio eleitoral do estado, com a eleição de Tião Bocalom na disputa do segundo turno.

Os emedebistas conquistaram as prefeitas de Porto Walter e Acrelândia Olavinho (MDB), inclusive a reeleição dos prefeitos de Sena Madureira Marechal Thaumaturgo e Manuel Urbano.

Democratas a prefeitura de Capixaba, o PSD Plácido de Castro, os tucanos Epitaciolândia e PROS Rodrigues Alves.

Já os petistas a prefeitura de Assis Brasil, inclusive reeleição das prefeituras de Brasileia, Xapuri e Mâncio Lima. Os pedetistas nas prefeituras de Tarauacá, Bujari e Jordão.

