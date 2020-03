“Quem tem agenda programada para vir ao estado do Acre no próximo dia 11 de março é o vice-presidente”, explicou a porta-voz do governo

Durante uma entrevista realizada na manhã desta quinta-feira (5), o governador Gladson Cameli (Progressistas) disse que Bolsonaro viria ao Acre, porém, quem vem ao estado é o vice-presidente Hamilton Mourão.

À visita vai ocorrer na próxima quarta-feira (11), sem horário definido.

“Quem tem agenda programada para vir ao estado do Acre no próximo dia 11 de março é o vice-presidente Hamilton Mourão.

O governador falou da vinda do “presidente” na Assembleia, mas corrigiu em seguida, reforçando se tratar do vice”, informou a porta-voz do Estado, Mirla Miranda.

No entanto, as razões pela sua vinda é a mesma. “Ele já pediu para a gente fazer um levantamento do que estamos precisando para melhorar ainda mais os índices de segurança pública. Já pedi esse levantamento e vamos passar para ele”, explicou na ocasião.

