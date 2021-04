POR CNN

Governadores interessados na vacina Sputinik V se reuniram na manhã desta terça-feira (27) com representantes do governo russo para articular uma reação à decisão da Anvisa, que vetou a importação do imunizante na segunda-feira (26).

Os russos prometeram enviar em cinco dias pareceres técnicos para contrapor os argumentos colocados pela agência, de acordo com os governadores.

“Instituto Gamaleya, a Agência Reguladora da Rússia e o Ministério da Saúde da Rússia apresentarão para Anvisa esclarecimentos e documentos sobre cada ponto”, afirmou Wellington Dias, governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste.

Na próxima semana, o grupo decidirá sobre o caminho que será seguido: se encaminharão somente um pedido de reconsideração à Anvisa ou também entrarão com novo recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou à CNN o governador do Maranhão, Flávio Dino.

