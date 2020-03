O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou seu Facebook, na noite deste sábado, 14, para dialogar com pais e estudantes da rede estadual de ensino acerca do fardamento e da merenda escolar, que deveriam estar sendo fornecido gratuitamente pelo Governo do Estado.

“Boa noite! Aluno da rede estadual de ensino, você já recebeu seu kit de uniforme? Na sua escola tem merenda e almoço? Conte pra mim, me diga onde você estuda e se está tudo certo na sua escola”, escreveu.

Em menos de duas horas, a postagem já conta com mais de 400 comentários e mais de 50 compartilhamentos. E para a surpresa do governador muitos pais relataram que quando tem fardamento, falta merenda e vice-versa.

Ariclea Machado relatou que o seu filho estudante da escola Dom Henrique Ruth, ainda não recebeu o kit de uniforme. “Boa noite Governador. Meu filho estuda na escola Dom Henrique Ruth ainda não recebeu o uniforme. A maioria das turmas estão sem professores. Os mais prejudicados são os do terceiro ano que não tem professor de português e de outras matérias. Ele tem o Enem esse ano. #DHR”, relatou

A professora Cátia Santos, relatou que na escola onde trabalha falta apenas o uniforme aos alunos. Cátia aproveitou a publicação para relatar que é um absurdo proibir o professor de comer. “Sou professora, e na escola que eu trabalho só falta o fardamento dos alunos, o almoço e lanche está tudo certo, com exceção do fato dos professores não poderem comer nem no lanche e nem no almoço, sendo que a grande maioria dos docentes ou trabalham em outra escola ou ficam na escola para o segundo tudo. Tudo bem que é para o aluno, mas acho um absurdo proibir o professor de comer”, afirmou.

