Dois homens são executados a tiros em ramal de Mâncio Lima; um era investigado por tráfico
Vítimas foram encontradas em área de mata no Ramal Feijão Insosso; Polícia Civil aponta que principal suspeito tinha mandado de prisão e dormia na floresta para evitar inimigos
Dois homens foram executados a tiros na noite de domingo (24) na zona rural de Mâncio Lima, interior do Acre. Os corpos de Marcondes Melo da Cunha, 39 anos, e João Paulo da Silva Pedroza, 26, foram encontrados na segunda-feira (25) em uma área de mata no Ramal Feijão Insosso, onde Marcondes possuía uma propriedade. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.
De acordo com o delegado Obetâneo dos Santos, responsável pelas investigações, Marcondes possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, e a polícia acredita que João Paulo atuava como seu comparsa. “Ele não dormia dentro de casa, só na mata, porque temia inimigos e dizia que nunca seria preso. Tinha indivíduos que faziam sua segurança durante a noite”, relatou o delegado.
Santos ressaltou que os trabalhos investigativos já iniciaram, contudo, não especificou qual pode ter sido a motivação para o crime. “O João Paulo estava trabalhando lá, o Marcondes tinha terras, gados e mais coisas. Vamos começar a ouvir as pessoas, ouvimos a mulher dele hoje, mas estava muito nervosa”, finalizou o delegado.
As equipes policiais foram acionadas na manhã de segunda-feira e removeram os corpos para o IML. As investigações já começaram, incluindo o depoimento da esposa de uma das vítimas, mas a motivação do crime ainda não foi oficialmente divulgada.
PRF cumpre três mandados de prisão em fiscalizações no Acre
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu três mandados de prisão em diferentes abordagens realizadas no Acre entre os dias 22 e 24 de agosto. As ações ocorreram em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, durante fiscalizações de rotina na BR-364 e em comandos de trânsito.
No dia 22, em Rio Branco, a PRF abordou um veículo parado no acostamento da rodovia. Durante a verificação, os policiais identificaram que um dos ocupantes tinha mandado de prisão expedido pela 8ª Vara de Família de Manaus (AM). O homem foi detido e levado à Delegacia de Flagrantes da capital.
Ainda no mesmo dia, outro caso foi registrado também na BR-364. Um veículo estava parado sobre a via e, ao ser abordado, o motorista foi identificado como alvo de mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho (RO). Ele também foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco.
Já em Cruzeiro do Sul, no dia 24, uma mulher foi detida durante fiscalização de trânsito. A consulta ao sistema policial confirmou um mandado de prisão em aberto contra ela. A acusada foi informada da ordem judicial e conduzida à Delegacia de Polícia Civil do município.
PM prende quadrilha que furtava fios e cobrava por religação de energia no Segundo Distrito
Uma quadrilha foi presa pela Polícia Militar do Acre (PMAC) no momento em que tentava furtar fios e aplicar golpes a moradores dos arredores do Parque de Exposições, na tarde deste domingo, 24. A prisão aconteceu na travessa Monte das Oliveiras, bairro Santa Helena.
Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° Batalhão foi acionada pelo Copom para atendimento de uma ocorrência de furto. Chegando ao local, os militares se deparam com um indivíduo detido por populares, após cair do alto de um poste de energia, ao tentar furtar fios.
Segundo testemunhas, seria a quarta vez que aconteceria esse tipo de golpe, em que, após os fios serem furtados, costumava aparecer outros indivíduos em um Renault Kwid de cor cinza, oferecendo seus serviços para a restauração da energia, chegando a cobrar até mil reais para tal.
No momento do atendimento da ocorrência, o veículo suspeito apareceu e foi, imediatamente, abordado pelos policiais militares. Os quatro ocupantes logo foram reconhecidos como sendo os que ofereciam e cobravam pelo serviço de religação.
O primeiro indivíduo recebeu atendimento médico, por ter sofrido um corte no couro cabeludo após a queda do poste. Todos os cinco homens foram presos e conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para que fossem adotadas as medidas cabíveis.
Polícia Civil realiza ações da Operação Shamar em Porto Walter com prisões, medidas protetivas e trabalho educativo nas escolas
A Polícia Civil do Acre intensificou as ações da Operação Shamar no último fim de semana em Porto Walter, com uma atuação firme no enfrentamento à violência contra a mulher. A operação, que integra a campanha Agosto Lilás, tem como foco a proteção de vítimas de violência psicológica, física, sexual e patrimonial.
Durante as atividades, a equipe policial, sob coordenação do delegado José Obetrânio, realizou o cumprimento de mandado de prisão, a solicitação de Medida Protetiva de Urgência e diligências relacionadas à retirada de agressor do lar, a partir de denúncia feita pelo Disque 100. A ação ocorreu na comunidade Três Bocas, zona rural do município, com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).
Em decorrência das diligências, foi lavrado flagrante delito e feito o acompanhamento de uma vítima menor de idade, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Walter, que prestou os atendimentos necessários para a preservação da integridade física e psicológica da criança. O apoio aéreo do Ciopaer também foi solicitado para garantir o retorno das vítimas ao seu ambiente de convivência natural.
Além da atuação ostensiva, a Polícia Civil realizou um trabalho preventivo e educativo. Na Escola Estadual Borges de Aquino, a equipe promoveu palestras e rodas de conversa com alunos e servidores, abordando temas como violência doméstica, abuso sexual e os serviços oferecidos pela instituição no município para o combate a esses crimes. Houve ainda a distribuição de panfletos em alusão à campanha Agosto Lilás e à própria Operação Shamar.
De acordo com o delegado José Obetrânio, as ações refletem o compromisso da Polícia Civil em proteger as vítimas e conscientizar a população. “Nosso trabalho vai além da repressão. É essencial orientar a comunidade sobre a gravidade da violência doméstica e mostrar que as vítimas não estão sozinhas. Estamos empenhados tanto em garantir a segurança imediata quanto em promover a informação como ferramenta de prevenção”, destacou o delegado.
A Operação Shamar segue em andamento em todo o estado, reforçando o enfrentamento à violência contra a mulher por meio de ações conjuntas de repressão, prevenção e conscientização.
Fonte: PCAC
