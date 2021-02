Cumprindo mais um compromisso em prol do fortalecimento da Segurança Pública, o governador Gladson Cameli fez a convocação de 325 aprovados do cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC). A solenidade ocorreu nesta sexta-feira, 26, no salão nobre do Palácio Rio Branco.

Mesmo com todas as adversidades enfrentadas em sua administração, o governador Gladson Cameli não vem medindo esforços para colocar seu plano de governo em prática. Segundo o chefe do Poder Executivo, segurança pública é prioridade.

“O povo nos deu essa oportunidade porque acreditou. De tudo que prometemos, já cumprimos a maioria dos nossos compromissos e este da segurança pública é mais um. É muito gratificante proporcionar a convocação destes jovens e eu tenho certeza que eles darão o melhor de si em favor da nossa população”, destacou Gladson.

Conforme lembrou o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos, esta é a quinta convocação de aprovados em concursos na área policial na gestão de Gladson Cameli.

“O Acre é o único estados do país que está convocando profissionais para a Segurança Pública. Isso comprova o compromisso do atual governo no fortalecimento da segurança pública e proteção da nossa sociedade”, observou.

O comandante-geral da instituição, coronel Paulo César Gomes, explicou que a incorporação dos futuros policiais será fundamental para a manutenção do efetivo da Polícia Militar, sobretudo nos municípios do interior.

“Este cadastro de reserva vai recompor parte das nossas perdas nos últimos anos. Grande parte destes novos soldados, que estará nas ruas a partir do ano vem, será distribuída no interior do estado”, disse.

Participaram ainda da solenidade o subcomandante da Polícia Militar; coronel Luciano Dias; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista; o secretário da Casa Civil, Flávio Silva; e o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

Realização de um sonho

Representando os convocados do cadastro de reserva da PMAC, Francisco Neto afirmou que o ato representa mais um importante passo para a concretização de um sonho. Filho de policial militar, o sonho do jovem de 24 anos é seguir a honrosa profissão do pai.

“Esperava por este momento desde junho de 2017. Acompanhei a trajetória do meu pai na Polícia Militar e isso está sendo a realização de um sonho. A sociedade pode contar conosco para servir e proteger”, ressaltou.

A previsão é que os futuros policiais iniciem o Curso de Formação de Soldados (CFS) no segundo semestre deste ano. E a expectativa é que os novos militares iniciem o trabalho ostensivo a partir de 2022.

