Gladson conheceu de perto, na manhã desta quinta-feira (30), o novo helicóptero do Governo do Estado que irá substituir o Harpia 1, do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPER) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre, que ficou deteriorado após um acidente com um caminhão em Rio Branco, em janeiro deste ano.

“Fui pessoalmente conhecer o novo helicóptero que vai substituir a aeronave acidentada em janeiro deste ano. O diretor de Transporte Aeronáutico do Gabinete Militar, tenente-coronel PM Negreiros, e o coordenador do Ciopaer, Nayck Trindade, estiveram comigo”, disse Cameli.

O veículo aéreo é do mesmo modelo do anterior, só que mais moderno e com menos horas de voo. Ele será batizado, de acordo com o governador, de Harpia 4.

“O transporte aéreo em nosso estado não é luxo, mas uma necessidade, principalmente para as populações que vivem nos lugares mais remotos e distantes das cidades. A vinda desse novo helicóptero será muito importante para darmos continuidade aos serviços realizados com muita competência pelos nossos guerreiros do Ciopaer em todos os municípios acreanos. O nosso objetivo é fortalecer a frota de aeronaves do governo para que possamos atender quem mais precisa e ajudar a salvar vidas”, finalizou.

