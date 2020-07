Após paralisação das atividades esportivas, a competição terá início dia 19 de setembro. Rio Branco FC integra o Grupo A1 e estreia diante do Independente Tucuruí. A tabela detalhada será divulgada nos próximos dias. Confira as partidas do Estrelão!

O presidente do Rio Branco, Valdemar Alencar, declarou que após o time perder a parceria do Supermercado Araújo, devido a contratação do goleiro Bruno Fernandes, na última segunda-feira (27), o clube ganhou um novo parceiro. Trata-se da empresa de esporte do Estado do Rio de janeiro.

Sem entrar em valores, Alencar disse apenas que a empresa de gerenciamento de atletas pagará cerca de 50% a mais do que era pago pelo supermercado. “É superior. Só isso que posso falar”, enfatizou.

Ídolo no Rio Branco, ex- goleiro Illimane aprova contratação de Bruno no Estrelão

A vinda do goleiro Bruno para o Rio Branco FC tem aprovação de um dos maiores ídolos que já vestiu a camisa número um do Mais Querido, Illimane Soares.

Na condição de jogador, Illimane foi tri campeão do Copão da Amazônia e nove vezes campeão estadual.

Como treinador também levantou o troféu de campeão estadual e repetiu duas vezes esse feito quando foi presidente do clube.

Com toda essa bagagem, Soares falou sobre a contratação do colega de posição, que virou um dos assuntos mais comentados do momento. ” O Rio Branco contratou um grande atleta. Mal caráter tem em todas as profissões. O rapaz cometeu um crime e vem pagando. O que não pode é tirar dele o direito de jogar futebol, se a justiça o liberou. Tenho certeza que a diretoria não fez essa contratação pensando em causar polêmicas, pelo contrário, o Rio Branco é um clube sério, e precisa ser respeitados por suas contratações”, defende o ex-goleiro.

Illimane também é delegado de polícia e coincidentemente estava na delegação do Rio Branco em 1997, quando o saudoso goleiro Valtemir foi preso depois de agredir com socos o árbitro Cléber Gonçalves, na partida em que o Estrelão encarou o Flamengo no Maracanã. Valtemir foi liberado na manhã seguinte e voltou para o Acre com a delegação.

Para Illimane a chegada de Bruno vai fortalecer o futebol acreano porque se trata de uma atleta de alto nível, que está buscando retomar a carreira. ” Não podemos julgar e condenar o rapaz pelo resto da vida pelo que ele cometeu. A justiça já sua parte, agora deixem o rapaz aproveitar essa oportunidade. Respeito quem pensa contrário, mas essa é minha opinião”, disse.

Illimane detém um record no futebol acreano que dificilmente será batido. Quando era treinador das categorias de base do Rio Branco, ele foi campeão estadual quatorze vezes.

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta semana a tabela básica revisada da Série D 2020.

A competição teve seu início adiado para o dia 19 de setembro. O Estrelão integra o Grupo A1 do torneio e estreia em casa diante do Independente Tucuruí. A tabela detalhada será divulgada nos próximos dias. Confira as partidas do Mais Querido no primeiro turno!

Anunciamos a nossa primeira parceria para esta retomada do futebol: a Neto Lima Sports, empresa de gerenciamento de atletas que está há 20 anos no mercado do futebol. A NLS está junto conosco e será uma de nossas patrocinadoras para este segundo semestre. Estamos confiantes de realizarmos um excelente trabalho em busca dos nossos objetivos ao fim da temporada. Mais novidades estão por vir. Fiquem ligados!

