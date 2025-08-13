Geral
Acre participa de encontro de secretários de Segurança Pública do Brasil para alinhar novas estratégias e fortalecer manutenção da ordem
A Secretária de Estado e Justiça da Segurança Pública do acre (Sejusp) participa da 96ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp). O encontro tem como objetivo discutir soluções inovadoras e trocar experiências bem sucedidas no enfrentamento a criminalidade durante os dias 12 a 15, em Manaus.
Encontro reuniu representantes de todas as unidades da federação para discutir soluções inovadoras e trocar experiências bem-sucedidas no enfrentamento à criminalidade. Foto: cedidaA programação acontece no centro de convenções Vasco Vasques, onde reúne os secretários de segurança pública de todo o Brasil. A abertura do evento foi marcada com apresentações sobre gestão do fundo nacional de segurança pública, combate ao contrabando, uso de inteligência policial e integração de dados e tecnologias. Entre os destaques, o Sistema Vigia, apresentado pelo Mato Grosso, e a Pesquisa Nacional sobre Sistemas de Radiocomunicação, conduzida pelo Acre, se mostraram exemplos de boas práticas que poderão ser replicadas em todo o país.
O titular da segurança pública do Acre, José Américo Gaia, afirma que participar ativamente da reunião ordinária do Consesp é fundamental para o fortalecimento da segurança pública do Acre. “ Aqui, temos a oportunidade de conhecer e trocar experiências objetivas com outros estados, compartilhar os avanços que estamos conquistando e, principalmente, construir soluções conjuntas para enfrentar a criminalidade de forma mais eficiente”.
O evento também abriu espaço para parcerias estratégicas com órgãos como a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), a Polícia Federal (PF) e entidades do setor privado, visando ampliar a capacidade de resposta e aumentar a percepção de segurança nas ruas. Durante a programação, os secretários foram convidados pelo governo do Amazonas a prestigiar a cerimônia de entrega de novas viaturas operacionais para as Polícias Civil e Militar do estado, fortalecendo a frota e a presença policial nas comunidades.
Além das discussões técnicas, os participantes visitaram o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia e acompanharam o 19º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, espaço voltado ao debate sobre políticas públicas, inovação e integração entre forças de segurança.
Operação Centrália: PF combate queimadas criminosas que devastaram 480 hectares EM Rio Branco (AC) e Boca do Acre (AM)
Investigação aponta incêndios intencionais para formação de pastos ilegais em Boca do Acre; danos ambientais chegam a R$ 35 milhões
Com informações da PF
A Polícia Federal no Acre deflagrou nesta quarta-feira (13/8) a Operação Centrália para combater um esquema de crimes ambientais envolvendo queimadas de grande escala na região de Boca do Acre (AM). Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em propriedades rurais nos municípios de Rio Branco (AC) e Boca do Acre (AM).
O estrago ambiental
Área queimada: 480 hectares (equivalente a 450 campos de futebol)
Danos estimados: R$ 35 milhões, segundo laudo da PF
Motivação: Investigação aponta que as queimadas criminosas visavam abrir pastos ilegais para criação de gado, sem autorização ambiental
Ação da Justiça
Diante da gravidade dos crimes, a Justiça Federal determinou:
- Bloqueio de contas bancárias dos investigados
- Sequestro de bens móveis e imóveis
- Medidas para garantir recursos para recuperação ambiental
A PF ressalta que a área vinha sofrendo desmatamento contínuo, caracterizando reincidência nos crimes ambientais. O trabalho investigativo apontou que o fogo foi criminoso e provocou severos impactos ambientais.
Diante da magnitude do dano e da reincidência, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens móveis e imóveis, bem como o bloqueio de contas bancárias dos investigados, visando garantir recursos para a recomposição da área degradada e a reparação do dano ambiental.As investigações seguem para identificar todos os envolvidos.
Polícia Militar intercepta carregamento de contrabando cigarro no Ramal Novo Horizonte, em Vila Campinas
Condutor de 31 anos foi preso e levado à delegacia; além dos cigarros, policiais encontraram celulares, documentos e dinheiro em espécie
Durante patrulhamento de rotina no Ramal Novo Horizonte, na altura do km 01, a Polícia Militar de Vila Campinas apreendeu, nesta semana, um carregamento de cigarros contrabandeados. A ação ocorreu durante abordagens a veículos que trafegavam pela via.
De acordo com a corporação, um automóvel Chevrolet Classic, de cor vermelha e placas M*-**2, conduzido por G.S.C., de 31 anos, foi parado para fiscalização. Na vistoria, os militares localizaram 26 caixas de cigarros — cada uma com 25 maços — totalizando 650 maços do produto.
O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro para os procedimentos legais.
Além da carga ilícita, foram apreendidos três aparelhos celulares — dois da marca Motorola, em funcionamento, e um da marca Xiaomi, sem uso —, uma mochila com pastas e documentos que, segundo o suspeito, pertenciam a seu açougue em Rio Branco, uma máquina de cartão e R$ 102 em espécie.
Segundo a polícia, o uso de algemas foi necessário devido ao comportamento agitado e nervoso do homem, como forma de preservar a integridade dele e dos agentes.
A PM destacou que, após a revitalização da estrada, o Ramal Novo Horizonte se tornou um importante corredor para o escoamento da produção local, mas também vem sendo utilizado para a prática de crimes como tráfico de drogas, contrabando e roubos. A corporação reforçou que continuará intensificando as ações de fiscalização para garantir segurança e tranquilidade aos moradores da região.
Homem morre após cair de poste em tentativa de ligação clandestina em Rio Branco
Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (13) no bairro Vitória, região do São Francisco. Vítima era eletricista conhecido na comunidade há vários anos
Antônio Edson da Silva, de 49 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (13) após cair de um poste de energia elétrica na Rua Luiz Gonzaga, bairro Vitória, em Rio Branco. Segundo moradores, Edson utilizava uma escada para tentar realizar uma ligação clandestina quando, inesperadamente, o equipamento se deslocou, provocando a queda de cerca de 15 metros.
Uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas, ao chegar, os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida. Policiais militares do 3° Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia.
O corpo foi removido por agentes de necropsia e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames. Edson era conhecido na região por atuar como eletricista há muitos anos. A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.
