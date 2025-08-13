Polícia Militar intercepta carregamento de contrabando cigarro no Ramal Novo Horizonte, em Vila Campinas

Condutor de 31 anos foi preso e levado à delegacia; além dos cigarros, policiais encontraram celulares, documentos e dinheiro em espécie

Durante patrulhamento de rotina no Ramal Novo Horizonte, na altura do km 01, a Polícia Militar de Vila Campinas apreendeu, nesta semana, um carregamento de cigarros contrabandeados. A ação ocorreu durante abordagens a veículos que trafegavam pela via.

De acordo com a corporação, um automóvel Chevrolet Classic, de cor vermelha e placas M*-**2, conduzido por G.S.C., de 31 anos, foi parado para fiscalização. Na vistoria, os militares localizaram 26 caixas de cigarros — cada uma com 25 maços — totalizando 650 maços do produto.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro para os procedimentos legais.

Além da carga ilícita, foram apreendidos três aparelhos celulares — dois da marca Motorola, em funcionamento, e um da marca Xiaomi, sem uso —, uma mochila com pastas e documentos que, segundo o suspeito, pertenciam a seu açougue em Rio Branco, uma máquina de cartão e R$ 102 em espécie.

Segundo a polícia, o uso de algemas foi necessário devido ao comportamento agitado e nervoso do homem, como forma de preservar a integridade dele e dos agentes.

A PM destacou que, após a revitalização da estrada, o Ramal Novo Horizonte se tornou um importante corredor para o escoamento da produção local, mas também vem sendo utilizado para a prática de crimes como tráfico de drogas, contrabando e roubos. A corporação reforçou que continuará intensificando as ações de fiscalização para garantir segurança e tranquilidade aos moradores da região.

