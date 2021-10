Fernanda Hassem e Rede Urbans95 realizam Açao no Bairro Leonardo Barbosa

A prefeitura de Brasileia e Rede Urban95 realizaram, na tarde desta quarta-feira, 13, várias atividades para as crianças do Bairro Leonardo Barbosa.

Brasiléia faz parte da Rede Urban95 desde Março de 2020, após cuidadoso processo de análise e hoje o município integra a rede de 24 municípios do Brasil que estão planejando políticas, espaços e serviços voltados para a primeira infância.

As crianças do bairro ouviram contação de histórias infantis, realizaram pinturas, desenhos e gincanas. Participaram da atividade secretários municipais e equipes e coordenação do comitê intersetorial da Rede Urbans em Brasiléia.

O município de Brasiléia é o único da região Norte a fazer parte das ações diretas da Rede Urban95.

A Coordenadora intersetorial da Rede Urbans em Brasiléia, Maria Castro fala sobre a atividade. “Estamos aqui reunidos para agradecer a Rede Urban95 pela iniciativa, por acreditar em Brasiléia enquanto cidade e enquanto Gestão, através da prefeita Fernanda Hassem, que tem mostrado essa sensibilidade com a primeira infância, e nós estamos muitos felizes com o resultado, com os investimentos, com apoio da Rede e com as intervenções que foram possíveis realizar aqui no Bairro Leonardo Barbosa”, finalizou.

O secretário de Cultura, Ieve Terranova fala da parceria entre prefeitura e Rede Urbans95. ” O espaço da pracinha está todo revitalizado e hoje estamos fazendo diversas atividades através dessa parceria com a Rede Urban95, que visa o trabalho conjunto para políticas públicas voltadas a primeira infância”, disse o secretário.