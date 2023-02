Fernanda Hassem destaca a importância do Alto Acre ter um representante na ALEAC

Depois de um recesso de 45 dias, a câmara de vereadores de Brasileia retoma os trabalhos legislativo para o ano de 2023, com direito a coffee break, os pares da Casa do Povo retomaram as sessões.

O que chamou a atenção, foi a ausência de todos os vereadores que fazem oposição a prefeita Fernanda Hassem, fato este que foi lamentando pelo presidente da casa Marquinhos Tibúrcio e também do Carlinhos do Pelado, prefeito em exercício que representava a chefe do executivo que cumpre agenda na capital do estado.

Os vereadores de oposição resolveram que não deveriam participar da primeira sessão ordinária deste ano, sendo que ainda estão ressentidos por perder a mesa diretora no final do ano passado. Mesmo com longo recesso preferiram esticar por mais um tempinho as férias parlamentares.

O Presidente da Câmara Marquinhos Tibúrcio falou das expectativas para 2023 e lamentou a ausência dos pares.

“As expectativas são as melhores, fomos eleitos para trabalhar em prol de nossa gente, e aqui sentimos muito a ausência dos vereadores de oposição. Agora é hora de trabalhar e deixar as politicagens de lado, é uma falta de respeito não com mesa diretora, mais sim, com a população. Mas, estamos aqui prontos para atuar em favor de todos, esse é o nosso verdadeiro papel,” pontuou o Presidente.

O vice-prefeito por sua vez parabenizou a todos em nome da prefeita Fernanda Hassem e lamentou a ausência dos vereadores de oposição.

“Estou aqui representando a prefeita a Fernanda Hassem, e em nome dela, quero desejar um bom trabalho a todos os vereadores. Aqui é a casa do povo e a harmonia entre Câmara e Prefeitura é fundamental, sempre mantendo a independência dos poderes. É lamentável a ausência dos vereadores de oposição, o momento é de muito trabalho, é isso que as pessoas esperam de nós. Desejamos muito sucesso a todos”, frisou Carlinhos do Pelado, vice-prefeito.

Marcaram presença na primeira sessão de 2023, o Presidente Marquinhos Tibúrcio, Arlete Amaral (vice-presidente), Jorge da Laura, Elenilson Cruz, Rogério Pontes e Leonir.

Faltaram à sessão; Marinete Mesquita, Neiva Badotti, Eliomar Soares, Jurandir Queiroz e Reinaldo Gadelha.

